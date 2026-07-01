Ahora

Incendio extinguido

Extinguido el incendio de Calzada de Calatrava (Ciudad Real) tras quemar cerca de 400 hectáreas

Los detalles El incendio se originó "alrededor" de un hotel rural y la Guardia Civil y los agentes medioambientales han iniciado una investigación para determinar las causas del fuego.

El incendio forestal declarado en la pedanía de Huertezuelas, en el término municipal de Calzada de Calatrava (Ciudad Real) El incendio forestal declarado en la pedanía de Huertezuelas, en el término municipal de Calzada de Calatrava (Ciudad Real)Agencia EFE
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El incendio forestal que se declaró este lunes en el término municipal de Calzada de Calatrava (Ciudad Real) ha quedado extinguido a las 13:03 horas de este miércoles, tras la intervención de 295 efectivos y 67 medios, doce de ellos aéreos.

De acuerdo a la información publicada por el Sistema de Información de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Fidias), el fuego fue detectado por un vigilante fijo a las 14:36 horas de este lunes y quedó controlado en la tarde de este martes.

Como consecuencia de este incendio, se tuvo que evacuar a 60 vecinos de la pedanía de Huertezuelas, que pasaron la noche fuera de sus casas, y el fuego provocó también el corte de dos carreteras.

El incendio, que ha afectado al menos a 390 hectáreas, se originó "alrededor" de un hotel rural, y la Guardia Civil y los agentes medioambientales han iniciado una investigación para determinar las causas del fuego.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. "Venía envuelto en sus sabanas": improvisan una morgue en el puerto de La Guaira para acoger miles de cadáveres tras los terremotos
  2. El PP y el fantasma del pucherazo: de las acusaciones de "ingeniería electoral" de Feijóo a los bulos sobre el voto por correo
  3. Vox saca a relucir su homofobia y carga contra el Orgullo LGTBIQ+: "Dudoso gusto. Bochornoso. Teatro ridículo"
  4. Competencia publicará una lista de gasolineras que se aprovechen de las ayudas estatales y no rebajen sus precios
  5. Al menos 43 heridos, cuatro en estado crítico, al chocar un autobús contra la fachada de un edificio en Lleida
  6. La ola de calor dispara a 1.031 las muertes ligadas a las altas temperaturas en España en junio