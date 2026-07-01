Extinguido el incendio de Calzada de Calatrava (Ciudad Real) tras quemar cerca de 400 hectáreas

El incendio forestal declarado en la pedanía de Huertezuelas, en el término municipal de Calzada de Calatrava (Ciudad Real)

Los detalles El incendio se originó "alrededor" de un hotel rural y la Guardia Civil y los agentes medioambientales han iniciado una investigación para determinar las causas del fuego.

El incendio forestal en Calzada de Calatrava, Ciudad Real, fue extinguido a las 13:03 horas del miércoles, tras la intervención de 295 efectivos y 67 medios, incluidos doce aéreos. Detectado el lunes a las 14:36 horas, el fuego fue controlado el martes por la tarde. La emergencia obligó a evacuar a 60 vecinos de Huertezuelas, quienes pasaron la noche fuera de sus hogares, y causó el cierre de dos carreteras. El incendio afectó al menos 390 hectáreas y se originó cerca de un hotel rural. La Guardia Civil y agentes medioambientales investigan las causas del suceso.

El incendio forestal que se declaró este lunes en el término municipal de Calzada de Calatrava (Ciudad Real) ha quedado extinguido a las 13:03 horas de este miércoles, tras la intervención de 295 efectivos y 67 medios, doce de ellos aéreos.

De acuerdo a la información publicada por el Sistema de Información de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Fidias), el fuego fue detectado por un vigilante fijo a las 14:36 horas de este lunes y quedó controlado en la tarde de este martes.

Como consecuencia de este incendio, se tuvo que evacuar a 60 vecinos de la pedanía de Huertezuelas, que pasaron la noche fuera de sus casas, y el fuego provocó también el corte de dos carreteras.

El incendio, que ha afectado al menos a 390 hectáreas, se originó "alrededor" de un hotel rural, y la Guardia Civil y los agentes medioambientales han iniciado una investigación para determinar las causas del fuego.

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