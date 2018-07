Polémica por la última campaña de Zara bajo el eslogan "ama tus curvas"

Cada vez son más las modelos 'curvies' que protagonizan campañas de publicidad para las grandes marcas, pero aún hay algunas campañas que indignan a las redes sociales. Este es el caso de Zara, que ha lanzado una imagen con el mensaje "love your curves" ("ama tus curvas"). La polémica ha surgido por el físico de las modelos, que algunos usuarios han criticado por su delgadez en una campaña que precisamente lleva un mensaje como "ama tus curvas". Todo comenzó cuando una presentadora de radio irlandesa compartió en su perfil de Twitter una imagen de la campaña junto al mensaje "debes estar vacilándome, Zara", que rápidamente se viralizó a través de las redes sociales. La campaña se lanzó a principios del mes de febrero, pero ha sido este mensaje con cerca de 12.000 retuits en sólo dos días.

You have got to be shitting me, Zara. pic.twitter.com/tiOsJv5AVy — Muireann O'Connell (@MuireannO_C) February 28, 2017

Seguro que te interesa 'Curvies' y con más de 50, así son las nuevas modelos de Sports Illustrated

Publicidad