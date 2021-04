Una periodista de la conocida revista Time, Lisa Abend, ha tenido que desmentir a la delegada de cultura del Ayuntamiento de Madrid tras una rocambolesca conversación en Twitter.

En este sentido, el origen se encuentra en un reportaje de Abend en el que se trataba la jornada laboral de 4 días propuesta por Más País. Precisamente, Íñigo Errejón ha sido el epicentro de la disputa, ya que el diputado compartió en su perfil de Twitter una imagen de la edición de Time en la que se menciona su propuesta: "La semana laboral de 4 días abriendo las portadas de los principales periódicos internacionales. España como referencia. Orgullosos de abrir brecha", escribe el líder de la formación.

Es aquí cuando Andrea Levy hizo acto de presencia. Concretamente, la dirigente del Partido Popular aseguraba que esa portada era falsa, debido a que al revisar la edición de la revista no dio con el reportaje: "No le paséis portadas falsas a Errejón que se viene arriba pobre...", expresó en un tuit que posteriormente ha borrado, después de que se confirmara que el artículo sí sale en la revista, pero en su versión europea, no la norteamericana.

Así, la propia autora del reportaje ha tenido que confirmar que, efectivamente, se trata de una portada auténtica. Abend relata que ha sufrido una "pequeña tormenta de tuits" tras la disputa, y sentencia: "Time publica diferentes ediciones. La historia aparece tanto en la edición europea como en la estadounidense, pero solo se menciona en la portada de la europea. No son noticias falsas".