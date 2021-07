Florentino Fernández ha publicado un vídeo en su cuenta de Twitter en el que se disculpa por las declaraciones que recoge la entrevista que concedió al diario 'El Mundo', en la que afirma que no hay más mujeres en el mundo de la comedia por una cuestión de "talento".

"Da igual el sexo o la raza. Luego hay pequeños oasis en los que el talento aflora mucho más. Indudablemente en Andalucía hay un talentaco de la hostia porque hay muchas horas de sol y un ambiente de la hostia. Si te vas a Dinamarca, no hay cómicos, porque está todo oscuro y la gente está casi que a ver qué puede hacer para no suicidarse, montan maquetas en el salón o lo que sea. El que tiene talento, aflora. Hemos tenido grandes cómicas en la historia de España y si ahora hay menos, pues bueno, tampoco hay cómicos niños o ancianos", decía el humorista en dicha publicación.

Dado al "revuelo" que asegura haber visto por dichas palabras, Fernández ha explicado que lo que él quiere "por encima de todo" es que haya "igualdad de oportunidades para cómicos y cómicas". "Con igualdad de oportunidades, es el talento el que decide", añade.

El cómico "lamenta profundamente" la polémica generada y da su visión del debate: "Gracias a las nuevas tecnologías, han podido aflorar esos talentos que lo están petando y que yo me estoy descojonando con ellas. No sé si no he dicho bien lo que tenía que decir, no sé si el editor de 'El Mundo' ha puesto el titular que correspondía, pero en mi ánimo está que quiero igualdad de oportunidades. Por eso decía que sueño con que el talento sea el que decida quién es el que se coloca de cara al público".

Por último, zanja este mensaje con un llamamiento: "Que nos sigamos riendo siempre con cómicos y cómicas. Viva la risa". "Siento de verdad todo este follón, no está en mi ánimo ser así y no soy así", añade.