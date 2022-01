Siguen sucediéndose las reacciones a la visita de Pablo Casado a una explotación ganadera extensiva en Las Navas del Marqués (Ávila). Una de las más compartidas está siendo la de la actriz Beatriz Rico, que muestra dos imágenes al líder del Partido Popular.

A través de Twitter, Rico critica que las macrogranjas tienen "animales atados e inmovilizados toda su vida hasta el viaje al matadero". "Jamás respiran al aire libre y suelen comerse sus heces y orines por falta de espacio", añade la actriz.

Rico se dirige directamente a Casado, al que achaca que eso que le muestra sí es "una macrogranja", en lugar del "bonito prado con vacas paciendo" donde estuvo.

"En Castilla y León, hay granjas y granjas grandes. No sé si macrogranjas por número de cabezas de ganado, pero ganadería intensiva para ser concretos en el uso del término en el que no se maltrata a los animales y se cumple la estricta normativa nacional y europea", dijo Casado en Las Navas del Marqués, añadiendo que no se maltrata a los animales en las explotaciones ni contaminan.