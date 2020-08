Ana Obregón ha recurrido a su perfil de Instagram para compartir con sus seguidores el último post que escribió su hijo, Álex Lequio, en su móvil antes de fallecer y que, según ha contado la actriz y presentadora, no le dio tiempo ni a terminar ni a subir a sus redes sociales.

Pese a que Obregón ha "dudado mucho" en si compartirlo o no, tal y como ella misma ha confesado en sus redes sociales, finalmente se ha animado a publicar el mensaje de su hijo "desde el corazón mutilado de una madre" porque, según ha dicho, sabe que Álex Lequio quería hacerlo.

"El problema más grande del ser humano -y el mío hasta que me dijeron que tenía cáncer- es la manera de entender la felicidad, de ser feliz. Me he pasado 27 años de mi vida intentando ser el mejor estudiante, graduarme en la mejor universidad, montar empresas y sentirme un 'cowboy' del capitalismo, siempre anclado en el 'más es mejor'", comienza el post que escribió Álex Lequio.

El hijo de Ana Obregón afirmó que "todo era precioso y bonito" hasta que un día le dieron la noticia de que tenía cáncer. "Y no sabes cuántos meses te quedan de vida. En un abrir y cerrar de ojos, te das cuenta de la importancia del 'tiempo'. Mejor aún, te das cuenta cómo y con quien quieres invertirlo", expresó el joven.

"¿Cuántas veces no he estado con mi novia por quedarme enviando correos hasta las tres de la mañana? ¿Cuántas veces he ido a jugar con mi hermanita pequeña? ¿Cuántas veces habré ido a ver a mi madre? ¿Cuántas la he colgado? ¿Cuántas invitaciones rechazadas al cine con mi padre? ¿Cuántas? CUÁNTAS?????", se preguntaba el hijo de Ana Obregón.

"No soy nadie para darte un consejo pero quizás, dios no lo quiera, un día recibas una llamada del hospital después de hacerte una tac, una placa o un análisis de sangre, invitándote a cerrar una cita con urgencia. Quizás ese día se sienten siete médicos delante de ti y 'bum' todas esas metas por ser un as se evaporan", recordó el joven empresario.

Sin embargo, Lequio no pudo terminar el mensaje, motivo por el cual el post acaba en puntos suspensivos: "Al final solo te llevas el tiempo y el amor que has dedicado a las personas que quieres, a las que...".

La publicación de Ana Obregón, concluye con un 'posdata' a su hijo fallecido. "Ojalá lo hubiera leído antes de que partieras para decirte que has dado tanto amor en esta vida; a tus amigos, a tu novia, a tu familia y sobre todo a mí, que necesitaría un millón de vidas para agradecértelo", ha expresado la actriz, quien añade que el mensaje de Álex Lequio "llegará al corazón de muchas personas".

Álex Lequio falleció el pasado 13 de mayo en Barcelona tras una larga lucha contra el cáncer. La atención hacia su hijo durante su enfermedad fue la prioridad de Ana Obregón, quien publicó una conmovedora felicitación a su hijo el 23 de junio, día en el que el joven habría cumplido cumplido 28 años. Seis días después, Ana Obregón y Alessandro Lequio despidieron a su hijo en una emotiva misa en Madrid.