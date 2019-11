A través de sus redes sociales, Carola Baleztena ha publicado un vídeo en el que ha denunciado que un tratamiento estético con láser le ha producido quemaduras de segundo grado en la cara.

Según ha explicado la actriz, todo comenzó después de que una agencia de comunicación se pusiera en contacto con ella y le hablara de una clínica estética que estaba interesada en realizar colaboraciones con ella.

La clínica le recomendó diferentes tratamientos estéticos le insistió en que se realizara uno láser, ha explicado la propia Carola Baleztena.

"En el momento de la entrevista les digo que estoy bastante contenta con mi piel, que me echo mis plasmas y mis vitaminas y que no me hace falta nada más. Les dije que tenía algunas manchitas de tanto sol muy pequeñas que no me preocupaban demasiado y que, a lo mejor, me podía hacer otro láser, como el de depilación porque tengo pelos rebeldes en las axilas, las ingles y las piernas", ha contado.

A pesar de sus palabras, el doctor, según ha detallado en el vídeo, le recomendó hacerse "un láser en la cara que era cero agresivo" y podía "mejorar muchísimo la piel": "Me dijo que las manchas del sol me iban a desaparecer".

Poco después, al tiempo que le reiteraban lo inofensivo del tratamiento, la actriz firmó un consentimiento que, según ha afirmado, era genérico para todo tipo de láseres.

Cuando le aplicaron el láser, Carola Baleztena comenzó a oler a quemado y a sentir fuertes dolores en la cara hasta llegar al punto de gritar. "Empezaron por la zona donde tengo las quemaduras de segundo grado [...] El dolor fue bestial, increíble", ha explicado al tiempo que ha mostrado a la cámara la parte derecha de su cara.

La actriz soportó los dolores mientras le decían que iba a "merecer la pena", pero finalmente abandonó la clínica "asustadísima y llorando".

Días después, desde el centro se pusieron en contacto con ella y le dijeron que había habido un problema a la hora de contarle cómo era realmente el láser.

Carola Baleztena ha acabado su vídeo lanzando un mensaje de advertencia: "Hay que ir a clínicas que alguien haya probado y que las recomienden y que te expliquen bien cómo va a ser el posttratamiento".

Desde el centro han emitido un comunicado desmintiendo a la actriz: "Consideramos totalmente correcto y ajustado al procedimiento el tratamiento láser realizado el pasado 11 de noviembre (y no esta semana) a Carola Baleztena y desmiente rotundamente todas las acusaciones que la actriz ha vertido sobre los supuestos efectos secundarios de dicho tratamiento. Efectos normales, tal y como se informó expresamente y se expone en la hoja de consentimiento que firmó".

Sostienen que se trata de un "intento de desprestigio" y amenaza con interponer acciones legales. "No accederemos a las pretensiones de esta persona, que ha querido aprovechar la normal evolución del tratamiento para realizar exigencias indebidas, amparándose en su figura pública y en el seguimiento que las redes sociales hacen de la misma, grabando un vídeo y divulgando la fase inicial del tratamiento y no en la posterior como ella falsamente menciona".

Además, el centro apunta: "Para más inri, los efectos logrados con el tratamiento se pueden haber visto retrasados por la irresponsabilidad de la paciente, que no ha seguido las indicaciones del posttratamiento".