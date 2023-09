A partir de este lunes, los espectadores y espectadoras de laSexta verán una nueva cara en la mesa de los informativos de laSexta Noticias 20h al lado de la de la periodista Cristina Saavedra, figura histórica de laSexta. Nueva en el espacio, pero no en la casa, porque Rodrigo Blázquez es también de sobra conocido por el público de laSexta. Es más, hasta hace dos meses, podíamos verle en la parrilla apenas unos minutos después.

Blázquez ha dejado laSexta Clave para dirigir y copresentar desde este lunes, 11 de septiemebre, esta segunda edición del informativo diario, continuando la apuesta de laSexta por las parejas informativas de presentadores, como ya vemos con Iñaki López y Cristina Pardo en Más Vale Tarde, o con Adela González y Boris Izaguirre en Más Vale Sábado, que acaba de estrenarse.

Un cambio que supone una gran "ilusión" como cuenta a laSexta.com, pero que a la vez significa dejar la que era su personal apuesta televisiva y a la que se ha dedicado en los últimos tres años: "Me da pena dejar laSexta Clave, pero el reto es mayor todavía en el informativo", asegura.

Y aunque cambie de espacio, Blázquez aprecia cierta cercanía entre su anterior programa y el informativo y cree que en la edición de la noche hay espacio para cierto "aroma a Sexta Clave", es decir, dar una vuelta de tuerca a los temas del día, siempre que la actualidad lo permita.

Como periodista, incisivo, y como entrevistado, prudente, Blázquez anota que habrá una renovación del espacio, pero de forma "paulatina y sosegada". Insiste también en destacar que el informativo es un engranaje en el que participan muchas personas y para ello tira de metáforas bélicas: "Sexta Columna y Sexta Clave son como un comando con una misión, mientras que Más Vale Tarde y el informativo es como llevar toda una legión", explica.

A lo que sí responde contundente es a las ganas que tiene de arrancar este nuevo proyecto: "Siempre que me han propuesto algo en esta casa he aceptado y siempre ha merecido la pena; estoy seguro de que esto también va a merecer la pena", apunta. En realidad, el periodista madrileño no llega de nuevas a este formato, pues ya presentó en una ocasión el informativo en la Nochebuena de 2021.

Como viene siendo habitual en los programas producidos por laSexta Noticias, la edición de las 20 horas seguirá contando con las innovaciones tecnológicas habituales, apostando por los grafismos y los medios técnicos más vanguardistas con el objetivo de explicar a la audiencia las noticias de la jornada de una forma más pedagógica.

Quién es Rodrigo Blázquez

La Sexta sitúa a estos dos presentadores marca de la casa –los dos están en laSexta desde que arrancó sus emisiones en 2006- al frente de uno de sus espacios clave, la información y el directo. Algo que Blázquez conoce de sobra, pues ha pasado por multitud de ellos.

Se puede decir que llegó a la cadena hablando alemán, la baza con la que consiguió que, con tan solo 24 años, fuera enviado especial de laSexta en el mundial de fútbol de Alemania de 2006, como recogimos en un vídeo que en el que repasamos toda su trayectoria.

Tras un arranque deportivo, 'Rodri', como se le conoce dentro de la redacción, pasó a cubrir información política, una etapa en la que le vimos de corresponsal parlamentario en el Congreso de los Diputados, pero también como enviado especial a Líbano, Perú, Abu Dabi o Túnez.

Los espectadores de laSexta también le han visto a menudo en especiales de 'Al Rojo Vivo', con Antonio García Ferreras. Como director de programas hizo su primera incursión en 'laSexta Columna' durante tres temporadas, después pasó a 'Más Vale Tarde' durante otras tres para terminar arrancando 'laSexta Clave', el 'otro informativo' de laSexta que siempre finalizaba con el saludo "de un tal Blázquez". Con el cambio dice adiós también a la famosa pizarra blanca que le ha acompañado siempre en la redacción y en la que organizaba los temas de cada programa: "Voy a intentar vivir sin ella", bromea.

Ahora cambia de tercio otra vez y siempre con vista puesta en los nuevos retos que afronta la televisión y la competencia que ejercen las plataformas y las redes sociales: "Hay una competencia mundial por la atención, hay que salir ahí y pelearlo", afirma. Una pelea a la que hay que sumarse también en el plano digital, tal y como ya hace laSexta: "Tenemos un equipo que lo va a conseguir", remata. La pelea comienza en sus pantallas este lunes 11, a las 20h en laSexta.