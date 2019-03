El torero Manuel Benítez 'El Cordobés' denunciará a los medios que le vinculan con los Papeles del Paraíso

Manuel Benítez Pérez 'El Cordobés' es otro de los nombres españoles de la lista de los Papeles del Paraíso desvelada por laSexta y El Confidencial. Aparece como accionista de la sociedad 'Chertsey Condominium'.

'Chertsey Condominium' es una urbanización de apartamentos situada en Bahamas. Según el documento al que ha tenido acceso laSexta, 'El Cordobés' podría haber sido propietario de un lujoso apartamento en el complejo urbanístico.

Un equipo de laSexta viaja a Córdoba para entrevistar en exclusiva al diestro: "Yo no tengo nada más que el cuerpo cosido de cornadas; yo no le voy a preguntar a usted si ha tenido, o no ha tenido nada; si alguien dice que yo he tenido algo, pues muy bien, que venga con cosas".

A cámara, ni desmiente ni confirma la información: "Si yo tuviera algo, no se lo iba a decir ni a ti, ni a nadie".

En el listado desvelado por el Consorcio Internacional de Periodistas hay un dato más, los documentos llevan el sello del registro del año 2012, año de la amnistía fiscal de Montoro. Preguntado por esto, evita responder.

'El Cordobés' defiende que su única propiedad en Bahamas está regularizada ante la Hacienda española.