¿Por qué la Justicia no encontró las offshore de Rato?, así utilizó Panamá el exvicepresidente

BORRÓ EL RASTRO DE SUS SOCIEDADES

Rodrigo Rato se defiende diciendo que no tiene empresas offshore e incluso habla de una caza de brujas de Hacienda por los procesos que le han abierto, peor lo que dice es una mentira maquillada porque Rato ocultó 3,6 millones de euros en dos sociedades opacas de Panamá. Tras acogerse a la amnistía fiscal decidió liquidarlas para no dejar rastro del dinero pero no lo consiguió: la Agencia Tributaria terminó descubriendo su patrimonio oculto.