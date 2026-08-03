Nadia Ahmed, trabajadora de la cafetería donde se refugió Alvise en Ceuta: "Los ultras están para crispar a la sociedad"

Nadia Ahmed Benaissa, trabajadora de la cafetería donde Alvise Pérez se refugió tras ser increpado en Ceuta, relata en 'Más Vale Tarde' cómo vivió aquellos momentos y desvela la única pregunta que pudo hacerle al líder de 'Se Acabó La Fiesta'.

La llegada de miembros de la ultraderecha a Ceuta tras la entrada de migrantes registrada el pasado jueves provocó momentos de gran tensión en la ciudad. Entre ellos, la visita de Alvise Pérez, líder de Se Acabó La Fiesta, que terminó refugiándose en un local.

En ese establecimiento se encontraba Nadia Ahmed Benaissa, trabajadora de la cafetería, que ha relatado en 'Más Vale Tarde' cómo vivió aquel momento. "Vinieron como cualquier otro cliente a tomar un café, pero la situación se desbordó. No podían salir de la cafetería y había que intentar calmar los ánimos para que no se formara una batalla campal y no ocurriera una desgracia", explica Nadia, asegurando que "fue una situación muy violenta y desagradable".

Nadia considera que la visita de Alvise respondía a una estrategia política. "Este señor venía a rascar votos y a acabar de rematarnos, pero no lo consiguió porque la gente manifestó su desacuerdo y su indignación", afirma.

Como ceutí, defende el modelo de convivencia de la ciudad. "En Ceuta existe una convivencia ejemplar. Todos nos respetamos, convivimos y compartimos. Este señor vino a sembrar odio, con un discurso fácil para enfrentar a la gente y provocar una batalla entre unos y otros", lamenta la mujer.

Tras el acto, Nadia tuvo la oportunidad de dirigirse personalmente a Alvise. "Le comenté que esos musulmanes radicales de los que habla son mis vecinos, mis hermanos y esos jóvenes, como mis hijos, a los que he visto crecer. Escuchar ese tipo de discursos es desagradable e inadmisible", explica.

Fue entonces cuando le lanzó una pregunta muy directa: "¿Usted cree que los musulmanes de Ceuta son españoles o no?". Según relata, su respuesta fue que se trataba de "una pregunta absurda". "Sinceramente, este señor no tiene argumentos. No puedes mantener una conversación con él", asegura la mujer.

Para Nadia, los mensajes que escuchó fueron "barbaridades que nadie con dos dedos de frente diría" y cree que "los ultras están para crispar a la sociedad".

"A veces puedes mantener la calma, pero cuando recibes tantos insultos seguidos y ves cómo te insultan en tu propia cara, es muy difícil no perderla", reconoce. Y es que, admite, "lo peor es sentir que están pisoteando tu propia ciudad".

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