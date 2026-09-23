El doble rasero del PP con Maricarmen: señala al Gobierno como responsable tras votar en contra de la moratoria antidesahucios

Los detalles En enero, el partido de Feijóo votó junto con Vox, Junts y PNV en contra de la prórroga de la medida excepcional impulsada en la pandemia que habría impedido la expulsión de Maricarmen de su vivienda.

El portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, ha criticado la política de vivienda del Gobierno tras el desahucio de Maricarmen, una anciana de 87 años en Madrid, atribuyendo la situación a la falta de regulación. Aunque el PP votó para terminar la moratoria antidesahucios de 2020, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha señalado la responsabilidad de la Comunidad de Madrid y ha criticado la influencia de los fondos de inversión. Isabel Rodríguez ha lamentado el desahucio, calificándolo de "día triste y dramático", y ha instado a aprobar una ley de Vivienda que proteja a los inquilinos vulnerables.

"Estas cosas se acabarán, pero con este Gobierno no". Con esas palabras se ha referido el portavoz nacional del Partido Popular, Borja Sémper, al desahucio de Maricarmen, una señora de 87 años que ha sido expulsada de su vivienda este miércoles en Madrid.

El diputado del PP ha señalado directamente a la política de vivienda del Ejecutivo como responsable de la situación que se ha generado en el barrio madrileño de Retiro. No obstante, fueron los 'populares' quienes, con su voto, permitieron que concluyese la moratoria antidesahucios impulsada por el Gobierno en 2020 en el marco de la pandemia, por la cual se suspendían los procedimientos de desahucio y lanzamientos para familias vulnerables sin alternativa habitacional.

Esta medida ha sido rechazada hasta en dos ocasiones este 2026 con los votos de PP, Vox y Junts. Esta propuesta, enmarcada en el denominado 'escudo social', mantenía la protección para los inquilinos vulnerables cuando la vivienda perteneciera a fondos de inversiones, grandes tenedores o propietarios de tres o más viviendas.

El Gobierno señala a Ayuso por el desahucio

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha calificado de "día triste y dramático" el momento que se está viviviendo esta mañana en Madrid con el desahucio de Maricarmen, una anciana de 87 años, cuya casa está en manos de un fondo buitre.

"Es un día triste y dramático, y se ven las consecuencias de no querer regular el mercado", ha señalado la ministra en referencia a la gestión del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. La ministra ha reconocido que el "Ministerio tiene una responsabilidad" y ha explicado que su cartera se ha puesto en contacto con la empresa inmobiliaria. "Hemos mediado, pero cuando nosotros hacemos eso, hay quien trabaja en dirección contraria", ha señalado recordando que este mismo martes, "Ayuso se fue de nuevo a poner la alfombra roja a quien campa a sus anchas con las compras" de vivienda.

Y ha recordado que siguen buscando apoyos para la ley de Vivienda, que evitaría desahucios como el de Maricarmen. "Vivienda ha traído propuestas para frenar los desahucios a esta cámara, sin apoyo. Esa propuesta está encima de la mesa y les pido a los grupos que aprueban lo antes posible", ha afirmado.

La ministra ha cargado contra los fondos buitre que especulan con la vivienda y en concreto con el que tiene en sus manos la casa de Maricarmen. "La empresa se cachondea de las administraciones porque tiene una presidenta que se va a un acto con esos fondos", ha denunciado Rodríguez. "La empresa ha estado mareando la perdiz hasta que se ven amparados por las administraciones", ha añadido insistiendo en que el recultado es que "una persona que se va a ver en la calle".

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