Un fondo buitre amenaza con echar de sus casas a 135 familias de Erandio (Bizkaia)

El contexto El mismo fondo buitre que echó a David de su casa en Vallecas también amenaza a 135 familias de Erandio. Son casas de alquiler, pero los actuales propietarios, ese fondo buitre, no les está renovando los contratos.

Un fondo buitre amenaza a los Ocho de Erandio, Bizkaia, donde 135 familias temen por sus hogares tras el desahucio de Maricamen. Este fondo no renueva los contratos de alquiler y ofrece 12.000 euros a quienes se vayan antes de ser desahuciados, lo cual es inasumible para muchos. Además, ya ha puesto a la venta las viviendas en Idealista, destacando la oportunidad para inversores de adquirir pisos con inquilinos a precio rebajado. Los vecinos denuncian prácticas mafiosas para desalojarlos y vender al mejor postor. Ante el desahucio inminente, los afectados seguirán manifestándose en las calles.

Un fondo buitre amenaza a los Ocho de Erandio, Bizkaia. 400 viviendas, 135 familias que han seguido con pavor el desahucio de Maricamen. Las personas que viven en esas casas de alquiler ven cómo ese fondo buitre no les renueva los contratos.

El fondo Mosaic les ofrece 12.000 euros en caso de que se quieran marchar antes de que pongan en marcha su desahucio, algo inasumible para la gran mayoría.

Del otro lado, el fondo de inversión, que no espera ni al 1 de octubre para poner a la venta. "Atención inversores, posibilidad de comprar varios pisos con inquilinos solventes a un precio rebajado", recoge su anuncio en Idealista.

Su desahucio está programado para dentro de una semana y los vecinos denuncian prácticas mafiosas con el fin de vaciarlo de inquilinos y venderlo al mejor postor. Sus casas ya están anunciadas en internet, por 300.000 euros y sin ocultar sus intenciones

Y ante la crónica de un desahucio anunciado, se harán eco de las palabras de Maricarmen en la concentración de este jueves. Un día más, los Ocho de Erandio volverán a la calle.

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