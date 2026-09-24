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Cloacas del PSOE

Una testigo declara a la UCO que el PSOE infló los pagos en publicidad al medio de sus cloacas

Los detalles Según la investigación, el PSOE quería compensar la adquisición de los audios del comisario jubilado José Manuel Villarejo sobre las saunas del suegro de Sánchez.

Fachada de la sede del PSOE en Ferraz, a 27 de noviembre de 2025 Fachada de la sede del PSOE en Ferraz, a 27 de noviembre de 2025Europa Press
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La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha incorporado a la causa de las cloacas del PSOE los interrogatorios de los últimos testigos que han declarado ante la unidad policial.

Entre las declaraciones, recogidas en el informe al que ha tenido acceso laSexta, está la de Mónica Hurtado de Mendoza, responsable de la empresa IKI Group Comunicación, que se encargó de varias campañas de publicidad del PSOE e insertó publicidad en el medio de la cloaca 'Crónica Libre'. Hurtado de Mendoza testificó que la campaña de publicidad que incluyeron no estaba justificada por la dimensión del medio. Según la investigación, el PSOE quería compensar la adquisición de los audios del comisario jubilado José Manuel Villarejo sobre las saunas del suegro de Sánchez.

Al ser preguntada por si estaba justificado o resultaba necesario en el contexto de la campaña electoral celebrada para las elecciones al Parlamento Europeo incrementar en 5.000 euros el presupuesto asignado a 'Crónica Libre', la testigo declaró que "no se encontraba justificada esta decisión porque este medio ya se encontraba saturado y al límite de sus posibilidades, no disponiendo de capacidad para asumir publicidad adicional".

Hurtado de Mendoza, sin embargo, reconoció que 'Crónica Libre' no justificó documentalmente el impacto de la campaña. No aportó ni los datos estimados ni los datos reales de audiencia. "En el caso de 'Crónica Libre' esta información nunca fue aportada, entiende que por el bajo volumen de impactos", recoge el informe.

De hecho, Hurtado de Mendoza fue más contundente al valorar la contratación: "No porque se trata de un medio pequeño con escaso impacto o incidencia en este tipo de campañas publicitarias".

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