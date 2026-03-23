Zapatero dice ser una "víctima de una persecución" y reitera: "No he tenido ninguna relación con Plus Ultra, ni me he reunido ni he viajado con ellos"

Los detalles El expresidente ha hablado en esta entrevista de su amigo Julio Martínez y, tal y como ha podido saber laSexta, este lunes el Senado ha decidido mantener la citación para que este empresario comparezca dentro de la comisión del caso Koldo

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, en una entrevista con Alsina en Onda Cero, negó cualquier relación con la aerolínea Plus Ultra y su rescate, denunciando ser víctima de una campaña de difamación. Zapatero mostró un expediente con las "falsedades" difundidas contra él, cuestionando la veracidad de las acusaciones mediáticas. Rechazó vínculos con el rescate aéreo, aunque admitió conocer que su colega Julio Martínez, detenido en la investigación, tenía relación con la aerolínea. Zapatero aseguró que sus ingresos son legales y declaró. Mientras tanto, Julio Martínez ha sido citado en el Senado para aclarar su situación en el caso Plus Ultra.

El expresidente, José Luis Rodríguez Zapatero, ha concedido una entrevista a Alsina, en Onda Cero, y ha negado tener cualquier tipo de relación con la compañía Plus Ultra y, por supuesto, menos con su rescate. El expresidente ha llegado a sacar un expediente con una lista de las "falsedades" que, denuncia, han dicho contra él en los últimos tiempos.

Y es que, Zapatero no ha dudado en asegurar que se siente como una víctima de una persecución contra su persona. "¿A usted no le parece raro que se diga que está acreditado que yo voy en Falcon o que tengo una mina de oro? ¿O a usted no le parece serio que se difunda por ahí en los medios de comunicación este dossier contra mí apócrifo?". Se ha preguntado mientras denuncia una batería de falsedades en las que parece que todo vale.

"La actividad de lo que se hace contra Zapatero está siendo muy grave", ha insistido el que fuera líder del Ejecutivo. Porque cree que nada es casual, incluso las imágenes en las que aparece con su amigo Julio Martínez, detenido días más tarde en la investigación sobre Plus Ultra. Por eso ve algo extraño en "que tres días antes se me haga una foto con una persona a la que se detiene y dos días después salga ese reportaje fotográfico con el seguimiento y con toda la información que se produce".

El expresidente ha negado una vez más cualquier tipo de vinculación con el rescate aéreo al decir: "No he tenido ninguna relación con Plus Ultra, nunca he estado reunido con Plus Ultra, no he viajado nunca en Plus Ultra". Aunque sí reconoce es que estaba al tanto de que la empresa para la que trabajaba, como consultor, tenía relación con la aerolínea. "Yo sabía que Julio Martínez tenía relación", asume, para acto seguido desligarse por falta de informaición. "No tenía los detalles de la relación".

Y puntualiza varios temas: no fue su mayor fuente de ingresos pese a cobrar casi medio millón de euros y reafirma que no hubo ninguna irregularidad en su trabajo. "No tengo ninguna sociedad, nunca la he tenido. Todo lo que he percibido fruto de mi trabajo es declarado. Declaré, facturé con mi nombre y apellidos", sentencia Zapatero.

El amigo de Zapatero citado en el Senado

El expresidente ha hablado en esta entrevista de uno de sus amigos, de Julio Martínez, detenido dentro de la investigación sobre el caso del rescate de la aerolínea Plus Ultra. Pues bien, tal y como ha podido saber laSexta, este lunes el Senado ha decidido mantener la citación para que este empresario comparezca. Todo, a la espera de que mande documentación que aclare su situación.

Y es que, el pasado 14 de marzo, la portavoz del PP en el Senado ya había adelantado que el Partido Populart propondría convocar a Julio Martínez Maartínez para que dé explicaciones en el Senado. Querían que fuera el próximo 9 de abril a la Comisión del Caso Koldo. El pasado 18 de abril la Mesa de dicha Comisión lo autorizó y al día siguiente, se publicó en el BOE. Curiosamente, ese día, un familiar directo de 'Julito' se presentó en el Senado aportando un informe médico que supuestamente le impediría acudir a la Comisión.

La realidad es que se trataba de un escrito médico redactado a mano y totalmente ilegible. Por eso, el presidente de la Comisión del Caso Koldo volvió a trasladar la citación a Julio Martínez Martínez, que esta vez sí lo recogió. Junto a esa citación, el presidente de la Comisión le requirió varias cosas: el informe médico oficial, redactado en un ordenador y con los argumentos sanitarios para excusarse; su domicilio habitual, para poder enviarle los requerimientos. Ya que el Departamento de Marlaska primero se negó a localizarle y luego dijo que era incapaz de ello.

Hasta que eso no se produzca, la comparecencia de 'Julito' en la Comisión del caso Koldo prevista para el 9 de abril sigue vigente.

Para el PP, todo esto son maniobras del sanchismo para intentar tapar la corrupción que rodea a los suyos y teme que el caso de 'Julito' sea un episodio más de la estratagema del sanchismo para que no hable y no se conozca la verdad sobre el escándalo de Plus Ultra y Zapatero.

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