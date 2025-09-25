Chapu Apaolaza: "Cada vez que Sánchez tiene problemas coge el Falcon"

En una rueda de prensa desde Nueva York, ciudad donde se ha desarrollado la Asamblea General de la ONU, el socialista sostuvo que tanto su heramno como su mujer son "inocentes" de cualquier delito: "Si nos toca defender la verdad, pues la defenderemos".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha protagonizado diferentes polémicas durante los últimos meses. En algunas de ellas incluso se han visto implicados su hermano, David Sánchez, y su mujer, Begoña Gómez.

En una rueda de prensa desde Nueva York, ciudad donde se ha desarrollado la Asamblea General de la ONU, el socialista sostuvo que tanto David como Begoña son "inocentes": "Si nos toca defender la verdad, pues la defenderemos", dijo.

Chapu Apaolaza ha comentado en Más Vale Tarde que en este tipo de entramados "no solamente hay una coincidencia con el parentesco sino que hay una coincidencia en la que las dos cosas suceden porque él es el presidente del Gobierno".

De esta manera, asegura que el jefe del Ejecutivo "simbólicamente está un poco sentado en ese banquillo" y que "le sientan bien estos ambientes", refiriéndose a los internacionales.

"Cada vez que Sánchez tiene problemas, coge el Falcon de manera simbólica y coge altura", subraya el periodista. En este contexto, el presidente se sentiría más "cómodo".