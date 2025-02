Yolanda Díaz denuncia el comentario machista que recibió de un periodista: "Cada día estás más guapa"

La ministra de Trabajo y vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, ha contado un episodio machista que vivió en su posición actual. Según relató en una entrevista en el programa Hora 25 de la Cadena Ser, Díaz asegura que un periodista hizo un comentario sobre su físico: "Cada día estás más guapa".

La vicepresidenta, que no desveló el nombre del periodista que hizo este comentario machista, añadió que esta situación se dio en el patio del Congreso del Diputados "y ante la presencia manifiesta de muchos profesionales suyos", dirigiéndoso al entrevistador. "Y soy vicepresidenta del Gobierno", prosiguió, "imagínese lo que vivimos las mujeres a diario", apuntó.

La reacción de Díaz, según contó, fue quedarse "pegada" y responder al resto de profesionales presentes "¿qué quieren que haga con esto?". La ministra ha contado esta escena en mitad de la conversación sobre el caso Monedero y la criticada gestión que hizo Podemos tras las acusaciones de acoso sexual a su cofundador. Al respecto, Díaz ha querido situarse del lado "de las víctimas", y ha asegurado que "no se puede jugar con esta materia", pues "es un tema muy serio, no es un tema de partidos".

Tras ese asunto, y preguntada por el caso de Íñigo Errejón, Díaz ha menci asegura que no ha vuelto a saber nada del que fuera portavoz de su partido y que actualmente está haciendo frente al juicio por una denuncia de agresión sexual: "No le deseo mal a nadie en la vida, pero deseo que sepamos lo que ha pasado y lo único que me incumbe son las víctimas", ha rematado la líder de Sumar.