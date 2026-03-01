Guillermo Pulido, sobre el ataque a Irán: "La operación de EEUU e Israel a la hora de atacar indica que sí están infiltrados"

El analista militar ha recalcado que la capacidad de saber a tiempo real dónde están los líderes de los grupos que se enfrentan EEUU e Israel es "bastante buena".

Estados Unidos e Israel han lanzado una operación conjunta contra Irán que ha acabado con la vida de varios altos cargos iraníes, entre ellos el líder supremo Ali Jamenei. Un ataque que, aunque no se ha especificado, probablemente se haya efectuado con bombas antibúnker como ha señalado Guillermo Pulido.

"Probablemente se traten de bombas antibúnker. Atacaron ese lugar porque se iba a reunir con altos cargos e iba a ser un lugar protegido. Además, en algunas imágenes se ven agujeros como que penetró bastante en tierra ese tipo de munición. No todo tiene que haber sido munición antibúnker, pero desde luego bombas penetradoras para alcanzar el subsuelo probablemente se usaron", ha comentado en el especial de laSexta el analista militar.

Además, Pulido ha destacado que la forma del ataque muestra que habría infiltrado en el régimen ayatolá: "Desde luego la infiltración de inteligencia que está haciendo Estados Unidos e Israel a la hora de atacar y descabezar, matar al ministro de Defensa, al jefe de la Guardia Revolucionaria y al Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas indica que sí están infiltrados. No sabemos el método de infiltración, si son espías con instrumentos electrónicos o algún tipo de virus como Pegasus y que realmente se pueda hacer un seguimiento".

"Estamos viendo que la capacidad de saber a tiempo real dónde están los líderes de los grupos que se enfrentan EEUU e Israel es bastante buena y de ahí que se pueda atacar con munición de precisión", ha concluido.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.