Yolanda Barcina no volverá a ser candidata a la presidencia de Navarra

"NADIE ME HA PEDIDO QUE DÉ UN PASO ATRÁS"

La presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, ha anunciado que no optará a la reelección en las elecciones autonómicas del próximo mes de mayo. Barcina no encabezará la lista del UPN, pero no renuncia a formar parte de ella. La presidenta navarra dice que su decisión se debe a que, tras 20 años en primera línea política, necesita dedicar más tiempo a su vida personal.