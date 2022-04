Varios mensajes de WhatsApp cruzados entre el comisionista Alberto Luceño, imputado por el pelotazo de las mascarillas de Madrid, y Elena Collado, encargada de compras en el Ayuntamiento de Madrid, muestran cómo la trabajadora detecta irregularidades en los precios y calidad del material sanitario adquirido.

Collado le envió una fotografía tomada en un supermercado en la que se podía ver que un par de guantes iguales a los que había comprado el Ayuntamiento por dos dólares se podían comprar por poco más de ocho céntimos de euro. Ese cruce de mensajes fue el 8 de abril de 2020, según revela 'El País'.

"Por favor, llámame. Esto es lo peor que me ha pasado en la vida", le escribió la encargada de compras, a lo que el comisionista Luceño respondió: "Elena, estoy con China. Ahora te llamo".

El ahora imputado intentó calmarla y le explicó que había hablado con los suministradores para que rebajaran el precio pactado. De este modo, devolverían al Ayuntamiento cuatro millones de dólares, pago que efectivamente se produjo. A pesar de ello y según consta en el sumario, Luceño realmente se descontó la comisión con la que habían inflado el precio de esa operación concreta.

-Collado: "Por favor, llámame. Esto es lo peor que me ha pasado en la vida"

-Luceño: "Elena, estoy con China. Ahora te llamo"

-Collado: "Por Dios, dime algo. Nos han estafado seguro"

-Luceño: "No. Tranquila, cuelgo y te llamo"

-Collado: "Alberto, méteme en la conversación, por favor. 3,5 euros cajas de 15 guantes"

-Luceño: "Elena, me confirman que van a hacer transferencia de 4.025.000 dólares. Precio par de coste 0,49 dólares, menos los dos dólares. Igual 1,61 dólares. Eso multiplicado por 2,5 M = 4.025.000 dólares. Eso es lo que quieren transferir de inmediato"

-Collado: "0,034 por guante. 0,068 el par. Ese es el precio. Estamos mirando este tipo de guantes. También de Malasia"

Almeida llamó a Medina

En otra conversación entre Luceño y Collado, fechada el 26 de marzo de 2020, se desvela que Almeida llamó a Luis Medina ese mismo día.

"Ya me ha dicho Luis que le llamó Almeida", dice Luceño a su interlocutora. Según fuentes municipales, Almeida asegura que el 26 de marzo ya habían pasado dos días tras la firma del contrato y que ya sabía la donación de mascarillas que hicieron los comisionistas, motivo por el que llamó a Medina, como ya reconoció.

Hasta ahora el alcalde de Madrid siempre ha negado haber tenido ninguna participación en la negociación de ese contrato para material sanitario, firmado en los peores días de la pandemia en 2020.

-Luceño: Buenas Elena. Confirma cuando enviáis contratos firmados, please.

-Collado: Mira a ver si está todo correcto en los contratos.

-Luceño: Perfecto. Gracias. Ya me ha dicho Luis (Medina) que le llamó Almeida.

-Collado: Pues he estado cinco horas con un material requisado y no me he enterado.