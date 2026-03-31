El PP se vuelve a unir a Vox contra el derecho de las mujeres: apoyan en Elche una medida para derogar cualquier ley que permita el aborto

¿Por qué es importante? De esta manera, las derechas vuelven a enredar con una ley que está avalada por el Tribunal Constitucional. Algo que han recordado este mismo martes el Gobierno.

El Partido Popular (PP) y Vox han unido fuerzas en el Ayuntamiento de Elche para apoyar una moción que busca derogar las leyes que permiten el aborto, una medida que el alcalde del PP, Pablo Ruz Villanueva, justifica como un acto de libertad de voto y una crítica al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Aurora Rodil, concejal de Vox, argumenta que el aborto no es un derecho, mientras que la oposición, liderada por Esther Díez de Compromís, critica la moción como un ataque a la libertad de las mujeres. La ministra Elma Saiz recuerda que la ley del aborto está avalada por el Tribunal Constitucional y subraya que el Gobierno no permitirá retrocesos en los derechos de las mujeres.

El Partido Popular (PP) y Vox continúan en su camino de acercamiento y contra derechos, en este caso, el del aborto. Y es que los de Alberto Núñez Feijóo han apoyado una moción de los de Santiago Abascal en el Ayuntamiento de Elche para derogar cualquier ley que permita el aborto. El alcalde 'popular', Pablo Ruz Villanueva, justifica la medida contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y defiende la libertad de voto en el pleno.

"Elevar el aborto a la categoría de derecho es una contradicción jurídica sin fundamento alguno en el orden del derecho natural", aseguraba la concejal de Vox en el consistorio ilicitano Aurora Rodil, en el marco de un nuevo intento de la ultraderecha para controlar y decidir sobre el cuerpo de las mujeres.

La moción antiaborto llegaba al pleno del Ayuntamiento de Elche de urgencia, buscando entre otras cosas que el Gobierno central dé marcha atrás con esa ley: "Usted quiere tener derecho a matar a sus propios hijos, allá usted", llegaba a decir Rodil, ante un PP que, lejos de desmarcarse, justificó el discurso de Vox mezclando aborto y guerra.

"Se puede decir 'no a la guerra' para algunos y en cambio estar a favor de la reforma constitucional que incorpora el derecho al aborto", llegó a asegurar Ruz, para más tarde sumar sus votos a los de la ultraderecha para que la moción saliera adelante. Frente a ellos, la oposición este martes no ha dudado en criticar que con la medida "lo que buscan es directamente atacar nuestra libertad y decirnos a las mujeres cómo tenemos que vivir", ha clamado la portavoz de de Compromís en el Ayuntamiento de Elche, Esther Díez.

De esta manera, las derechas vuelven a enredar con una ley que está avalada por el Tribunal Constitucional. Algo que ha recordado la vocal del Ejecutivo y ministra, Elma Saiz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes. De hecho, ha subrayado que desde Moncloa no se va a "permitir ningún retroceso que suponga merma alguna para los derechos de la mujer".

En este sentido, la socialista ha considerado que esta iniciativa está totalmente desfasada, por lo que no tiene cabida en pleno 2026: "Derogar la ley del aborto me parece que es algo que en pleno siglo XXI debería escandalizarnos", ha destacado Saiz.

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