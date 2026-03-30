Una gorra similar a las de MAGA y una cumbre socialista contra la ultraderecha: así busca Sánchez afianzar su imagen como líder progresista internacional

Los detalles Sánchez celebrará una cumbre global progresista en Barcelona los próximos días 17 y 18 de abril con invitados como Lula da Silva, Gustavo Petro o António Costa.

Pedro Sánchez ha reforzado su perfil internacional con su postura contra la guerra en Irán y busca consolidarse como líder progresista global. Ha lanzado acciones como un evento para líderes progresistas y mensajes dirigidos a Donald Trump, destacando un vídeo en el que lleva una gorra con el lema "Make Science Great Again". Su oposición a la guerra se resume en "no a la guerra", y medios internacionales han destacado su papel como contrapeso a Trump. Sánchez organizará una cumbre progresista en Barcelona en abril, con líderes como Lula da Silva y Gustavo Petro, para contrarrestar encuentros ultraderechistas y promover ideas sociales y de progreso.

Su claro posicionamiento contra la guerra en Irán ha vuelto a situar a Pedro Sánchez en el panorama internacional, y ahora busca apuntalar su imagen de líder progresista en todo el mundo. Para ello, está llevando acciones evidentes como la creación de un gran evento para líderes progresistas o mensajes dirigidos específicamente a Donald Trump.

El presidente del Gobierno ha publicado en sus redes sociales un vídeo en el que lleva una gorra prácticamente idéntica a la de su homólogo estadounidense. Sin embargo, en vez del mensaje "Make America Great Again" (Hacer América grande de nuevo), reza: "Make Science Great Again" (Hacer la ciencia grande de nuevo).

"Hoy vamos a darle caña", dice en la grabación, que luego continúa con una ruta en bicicleta. Un claro recado a Trump, que forma parte de una campaña mayor en la que Sánchez busca posicionarse como un líder progresista internacional.

Un evento contra la ultraderecha

Toda una narrativa que se hizo mayor con la guerra en Irán. "La posición de España se resume en cuatro palabras: no a la guerra", dijo poco después del inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel a la República Islámica.

En este tiempo, se han publicado diferentes artículos que ensalzan la figura de Sánchez y analizan su firme oposición a Trump. "Cómo Pedro Sánchez se ha convertido en la némesis de Donald Trump en Europa", comentaba el 'Financial Times', mientras que el 'Wall Street Journal', generalmente crítico con el presidente del Gobierno, hablaba de "La revuelta española".

Ahora, Sánchez va un paso más allá y celebrará una cumbre global progresista en Barcelona los próximos días 17 y 18 de abril con invitados como el presidente brasileño Lula da Silva, el colombiano Gustavo Petro o el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

La idea es contraatacar los encuentros ultraderechistas con uno que aborde ideas sociales y de progreso, y donde se defienda una postura contraria a la guerra o a los poderosos (a los que Sánchez denomina tecnoligarcas). Unas ideas con las que el socialista trata de asentarse como opositor internacional al conservadurismo.

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