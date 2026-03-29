Susana Díaz, sobre Feijóo y su posición hacia la guerra en Irán: "Se ha quedado colgando de la brocha"

La expresidenta de Andalucía aseguró en laSexta Xplica que el líder 'popular' ha sido "torpe" porque "todos los días que tardó en decir 'no a la guerra' fueron días que llevó a la memoria colectiva la posición de Aznar".

La expresidenta de AndalucíaSusana Díaz estuvo en laSexta Xplica este sábado analizando la posición del Gobierno ante la guerra en Irán, que comenzó hace un mes con los ataques perpetrados por Israel y Estados Unidos, y, como no podía ser de otra forma, la posición del líder 'popular',Alberto Núñez Feijóo.

Por su parte, la socialista aseguró que "todos los líderes políticos siempre tienen táctica y estrategia en sus decisiones". "La cuestión es cuando la mayoría de su población, en este caso de los españoles, están de acuerdo con la posición que está tomando su líder, que fue lo que no midió Aznar cuando nos llevó a esa guerra injusta en Irak", añadió.

Así, en su intervención, sostuvo que es "inevitable que se comparen momentos históricos similares, aunque difieran en el tiempo porque uno tiene que valorar de qué manera se reacciona desde un Gobierno ante un clamor social".

Díaz confesó que, en su opinón, Feijóo "había sido torpe": "Todos los días que tardó en decir 'no a la guerra' fueron días que llevó a la memoria colectiva la posición de Aznar. Desde el minuto uno se tendría que haber puesto al lado de la mayoría de los españoles diciendo 'no, no estamos de acuerdo".

"Él creía en ese momento en su táctica, que iba a haber más aislamiento internacional y que seguramente la posición de España no iba a ser secundada por tantos países europeos. ¿Y ahora qué ocurre? Que se ha quedado colgando de la brocha", agregó.

Ahora, dice, "tiene un problema a la hora de recular" y expone que "los presidentes del Gobierno tienen que ser generosos", pero "los líderes de la oposición también, sobre todo cuando intentan ganar un debate que siempre de salida ganan los gobiernos".

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