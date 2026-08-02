La barrera de Ceuta, plenamente operativa: con un metro de profundidad y faldón submarino

Los detalles Este domingo ya está operativa la valla neumática que pretende contener la entrada de migrantes de manera irregular a Ceuta.

Para evitar la repetición de situaciones como las ocurridas en Ceuta, se ha comenzado la instalación de una barrera neumática de 500 metros en el espigón del Tarajal. Esta barrera, que ya está operativa, busca dificultar la entrada de migrantes a nado en territorio español. Con una altura de entre 30 y 70 centímetros y un faldón submarino de hasta un metro de profundidad, pretende complicar el cruce, aunque algunos, como Rachid Sbihi, de la Asociación Unificada de Guardias Civiles de Ceuta, dudan de su eficacia. Además, esta medida permite devolver a los migrantes que logren cruzarla, alineándose con el criterio del Tribunal Supremo.

Para que la situación en Ceuta no se repita, este sábado se daba comienzo a la instalación de una barrera neumática de contención en el espigón del Tarajal de 500 metros de longitud que permitirá la contención de la entrada de migrantes a territorio español.

Un muro de boyas de 500 metros que amplía el espigón del Tarajal y que ya está operativo. Tiene entre 30 y 70 centímetros de altura y la parte sumergida llega hasta el metro de profundidad e incluso un faldón submarino que impide que las personas puedan bucear por debajo.

Una barrera pensada para que se vea y que busca complicárselo un poco más a quienes intentan cruzar a nado. Pero no convence a todos. "Creemos que la valla también podrían ser vulnerables en el futuro porque cualquier persona puede entrar nadando y sortearla con mucha facilidad", señala Rachid Sbihi, portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles de Ceuta.

Lo cierto es que esta barrera quiere evitar que la gente arriesgue su vida, pero a la vez lo convierte en un tramo que puede ser mortal si alguien intenta cruzarlo.

Pero, sobre todo, se ha instalado como elemento de contención fronterizo. A partir de ahora, si algún migrante lo cruza, sí podría ser devuelto a su lugar de origen. Es la forma que ha buscado el Gobierno para intentar frenar entradas irregulares siguiendo el criterio del Tribunal Supremo.

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