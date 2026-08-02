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Entrada masiva de migrantes en Ceuta: la mayor crisis humanitaria en la región

500 metros de longitud

La barrera de Ceuta, plenamente operativa: con un metro de profundidad y faldón submarino

Los detalles Este domingo ya está operativa la valla neumática que pretende contener la entrada de migrantes de manera irregular a Ceuta.

La barrera de Ceuta, plenamente operativa: con un metro de profundidad y faldón submarino
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Para que la situación en Ceuta no se repita, este sábado se daba comienzo a la instalación de una barrera neumática de contención en el espigón del Tarajal de 500 metros de longitud que permitirá la contención de la entrada de migrantes a territorio español.

Un muro de boyas de 500 metros que amplía el espigón del Tarajal y que ya está operativo. Tiene entre 30 y 70 centímetros de altura y la parte sumergida llega hasta el metro de profundidad e incluso un faldón submarino que impide que las personas puedan bucear por debajo.

Una barrera pensada para que se vea y que busca complicárselo un poco más a quienes intentan cruzar a nado. Pero no convence a todos. "Creemos que la valla también podrían ser vulnerables en el futuro porque cualquier persona puede entrar nadando y sortearla con mucha facilidad", señala Rachid Sbihi, portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles de Ceuta.

Lo cierto es que esta barrera quiere evitar que la gente arriesgue su vida, pero a la vez lo convierte en un tramo que puede ser mortal si alguien intenta cruzarlo.

Pero, sobre todo, se ha instalado como elemento de contención fronterizo. A partir de ahora, si algún migrante lo cruza, sí podría ser devuelto a su lugar de origen. Es la forma que ha buscado el Gobierno para intentar frenar entradas irregulares siguiendo el criterio del Tribunal Supremo.

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