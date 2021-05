PP, Vox y Ciudadanos coincidirán una vez más en la plaza Colón de Madrid; esta vez, para mostrar su rechazo contra los indultos a los políticos catalanes. Concretamente, lo harán en la manifestación convocada por la plataforma Unión 78, impulsada por personas como Rosa Díez, María San Gil o Fernando Savater, que tendrá lugar el próximo 13 de junio en la capital.

Concentración que, apenas unas horas después de conocerse, ya ha contado con el apoyo de las formaciones de Casado y Abascal. Con respecto al primero, desde el PP no han confirmado todavía la presencia de su líder, pero sí afirman que, de alguna forma, estarán. Vox, por su parte, apoya "sin matices" esta convocatoria.

No obstante, la gran diferencia gira en torno a Ciudadanos. La formación naranja solo ha garantizado su apoyo, mientras que su presencia, de confirmarse, no será a modo de partido, sino que en todo caso formarán parte de las protestas como ciudadanos de a pie: "La movilización del día 13 es de la sociedad civil, de referentes intelectuales que tienen nuestro respeto y apoyo; entendemos que el protagonismo ahí debe ser para ellos y no para los partidos", indican en un comunicado. De este modo, no se repetiría la conocida foto de Colón, realizada en 2019.

Ahora bien, desde la agrupación, el vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, ha sido uno de los más entusiastas con la propuesta: "En Colón, Lavapiés, Gran Vía o en el Pozo del Tío Raimundo. Siempre a favor del estado de derecho, siempre en contra de la arbitrariedad y el autoritarismo", ha escrito en su cuenta de Twitter. Sin embargo, cabe recordar que el partido liderado por Inés Arrimadas ya había convocado su propia manifestación; concretamente, dos días antes, el 11 de junio. Razón por la que, por ahora, su presencia institucional no se contempla.

Por su parte, desde el PSOE ya han mostrado su rechazo al encuentro, y tildan este reunificación de los partidos de derecha, además en la plaza de Colón, de "una caricatura", según expresan fuentes socialistas a laSexta. Así, aseguran que el PP "están haciendo lo mismo que con el estatut" y recuerdan que la propia Soraya Sáenz de Santamaría reconoció cuando se retiró de que ello "fue un error".

¿Quién convoca esta manifestación? ¿Por qué?

Unión 78 es una plataforma "cívica y política", según se definen, que se presentó públicamente hace un año con el objetivo de "defender la democracia y los derechos de la ciudadanía". Y la razón por la que ha lanzado su comunicado este viernes radica en la intención de que la ciudadanía se movilice ara mostrar su rechazo a la concesión de unos indultos "en contra de los criterios del Supremo".

La concentración tendrá lugar en la plaza de Colón de Madrid el domingo, 13 de junio, a las 12.00 horas. La clave: el apoyo al poder judicial, "atacado por el Gobierno", y "en defensa de la igualdad ante la ley de todos los españoles".

Así, Unión 78 denuncia los "ataques" del Ejecutivo de coalición y de sus socios a la división de poderes y a la igualdad ante la ley y muestra su "alarma" ante el "progresivo desmantelamiento de funciones del Estado", que ve "reducido a un mero soporte" de un Gobierno "irresponsable y sectario", y que, consideran, pretende "suspender la Constitución por la vía de los hechos consumados".

El PP, que acudirá, ya se está movilizando en solitario

Como decíamos, el Partido Popular será una de las formaciones presentes en el acto, cuya ubicación resalta por su simbolismo. No obstante, a lo largo de esta semana la agrupación dirigida por Pablo Casado ya expuesto su intención de movilizarse, y con varios días de margen con respecto a dicho 13 de junio.

En este sentido, Casado ya ha anunciado, también este viernes, que su formación se movilizará recogiendo firmas contra la concesión. Un anuncio que se suma a otro que ya hicieron los populares este jueves, por el que avisaban de que también presentarán mociones en los ocho mil ayuntamientos de España para que los partidos se pronuncien.

"Si el Tribunal Supremo ha dicho que no se puede indultar a aquellos que han intentado romper la convivencia, la concordia y la Constitución, los políticos deberíamos respetarlo", ha indicado Casado, que ha participado en la IV Feria Nacional para la Repoblación de la España Rural, Presura 20, en un coloquio con la presidenta de la Fundación Maragatería, Elena Pisonero.