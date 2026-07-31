Vox ordena a sus gobiernos retirar las ayudas a las ONG que colaboren con la "invasión" de Ceuta

Los detalles La formación de Santiago Abascal ha ordenado revisar todos los convenios en vigor y los procedimientos en curso "para impedir que ni un euro público acabe financiando a quienes amparan la invasión migratoria".

Vox ha ordenado suspender las ayudas a las ONG en los gobiernos regionales donde tiene responsabilidades, argumentando que estas organizaciones colaboran con la "invasión migratoria" de Ceuta. Los vicepresidentes de Vox en Andalucía, Aragón, Castilla y León, y Extremadura han revisado todos los convenios vigentes para evitar que fondos públicos financien esta situación. Según Vox, la "invasión" es resultado de una "política criminal de fronteras abiertas" del presidente Sánchez. La medida se aplica de manera coordinada y busca anular cualquier financiación pública a dichas ONG, cumpliendo así con los acuerdos de gobierno en las comunidades autónomas. En Aragón, el vicepresidente Alejandro Nolasco ha sido de los primeros en implementar esta suspensión, justificándola por motivos de seguridad nacional y cumplimiento del pacto de gobierno.

Vox ordena suspender, en los cuatro gobiernos regionales en los que tiene responsabilidades, las ayudas a las ONG "que colaboren o financien la invasión migratoria de Ceuta", con el objetivo de "impedir que ni un euro público acabe financiando a quienes amparan" esa invasión.

En un comunicado de este viernes, la formación de Santiago Abascal detalla que los vicepresidentes de Vox en Andalucía, Aragón, Castilla y León y Extremadura han ordenado revisar todos los convenios en vigor y los procedimientos en curso "para impedir que ni un euro público acabe financiando a quienes amparan la invasión migratoria".

Para Vox la "invasión" de Ceuta deriva "de una política criminal de fronteras abiertas diseñada por Sánchez (en referencia la presidente del Gobierno) y sus socios" contra la que hay que reaccionar. La instrucción ha sido cursada de forma coordinada por los cuatro vicepresidentes regionales de Vox y pretende anular "subvenciones, convenios y cualquier otra fórmula de financiación pública, ya sea directa o indirecta".

La decisión deriva de la aplicación estricta del compromiso que Vox incorporó a los acuerdos de gobierno rubricados en las cuatro comunidades, recuerda el comunicado. "Los vicepresidentes de Vox toman esta medida obligados por la responsabilidad institucional, en defensa de la seguridad nacional, de la soberanía y de la integridad territorial de España", añade.

Aragón, de los primeros gobiernos en aplicar la medida

El vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha ordenado suspender "de inmediato" todas las ayudas económicas de su departamento destinadas a organizaciones no gubernamentales que, según sostiene, colaboren con la "invasión migratoria" de Ceuta.

Según ha informado el Gobierno de Aragón en un comunicado, Nolasco ha dado instrucciones para revisar todos los acuerdos en vigor y los procedimientos en curso con el objetivo de impedir que fondos públicos dependientes de su departamento beneficien a esas entidades. El vicepresidente ha justificado la decisión por "motivos de seguridad nacional" y ha señalado que también responde al cumplimiento del pacto de gobierno.

En este sentido, ha advertido que "ni un euro" de las comunidades autónomas "puede ir destinado a amparar lo que es una auténtica invasión que compromete nuestra integridad territorial y nuestra soberanía nacional", en alusión a la crisis migratoria que atraviesa Ceuta, con unas 50.000 personas que han accedido a la ciudad autónoma en dos días.

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