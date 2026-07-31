La Policía y la Guardia Civil denuncian el colapso operativo en Ceuta: "La situación es completamente desbordante"

Los detalles Con los efectivos que son, un millar de forma permanente entre los dos cuerpos, no pueden, según han dicho, afrontar algo así. Además, han advertido que, a pesar del refuerzo de cerca de 400 agentes, los problemas de orden público van a empezar a llegar.

La llegada masiva de personas a Ceuta desde Marruecos ha puesto a la Policía y la Guardia Civil al borde del colapso operativo. Portavoces de los sindicatos AUGC, SUP y Jupol han expresado que la situación es insostenible, ya que los agentes no pueden garantizar su propia seguridad ni la del público. A pesar del refuerzo de 400 agentes adicionales, los problemas de orden público persisten. Los sindicatos habían advertido previamente sobre la necesidad de más personal y recursos. Interior ha desplegado 225 efectivos de UIP y UPR, así como buceadores y embarcaciones para tratar de controlar la situación.

Tras la llegada este jueves de miles de personas a Ceuta desde Marruecos, la Policía y la Guardia Civil denuncian que están al borde del colapso operativo, que es imposible afrontar una situación así y temen que empiecen a producirse altercados importantes.

Se les ha visto totalmente sobrepasados, sin capacidad para contener a una marea humana y haciendo lo que pueden. "Salvar vidas, rescatar y asistir como espectadores de primera línea", ha dicho Diego Madrazo, portavoz del sindicato de la Guardia Civil AUGC

"La situación es completamente desbordante, insostenible", ha apuntado Ana Alarcón, portavoz del sindicato de Policía SUP. "Ha sido absolutamente insostenible, no solo para Policía Nacional también para Guardia Civil, porque no podían ni tan siquiera asegurar su propia integridad", ha insistido Ibon Domínguez, portavoz del sindicato de Policía Jupol.

Con los efectivos que son, un millar de forma permanente en la ciudad de Ceuta entre los dos cuerpos, no pueden, según han dicho, afrontar algo así. Además, han advertido que, a pesar del refuerzo de cerca de 400 agentes de policía y de Guardia Civil, los problemas de orden público van a empezar a llegar.

"No tienen dónde comer, no tienen dónde hacer sus necesidades fisiológicas. El problema de seguridad no se puede contener tampoco con 400 efectivos entre Policía Nacional y Guardia Civil", ha manifestado Madrazo.

Esto es algo que, han asegurado, ya habían avisado sin que se les haya hecho caso. "Nosotros ya lo avisamos de que necesitamos un refuerzo tanto de plantillas como de materiales", ha lamentado Alarcón.

Además, han insistido en que hay que trabajar para evitar enfrentamientos con ciudadanos ceutíes, que ya han empezado a producirse. "Hay bastante tensión en la población local y esa tensión tiene que aliviarse", ha afirmado el portavoz del sindicato AUGC.

Interior ya ha confirmado que hay 225 efectivos de UIP y UPR desplegados en Ceuta para garantizar la seguridad, además de buceadores, embarcaciones zodiac y un buque de la Guardia Civil.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido