Nuevo frente contra Abascal: algunos de los purgados de Vox intentan reunir firmas para forzar un Congreso

Los detalles Los purgados de Vox quieren que los militantes pueden tener más voz en el partido y reclaman un congreso extraordinario. Los de Abascal sonríen para la foto, cierran filas y aseguran que la voz se expresa en las urnas de las próximas elecciones, en Castilla y León.

Crecen las voces de purgados de Santiago Abascal que piden la celebración de un congreso nacional de Vox. Hace unas semanas se pronunciaba en este sentido el ex portavoz de Vox en el Congreso de Los Diputados Iván Espinosa de los Monteros y hoy se ha sumado el ex líder de Vox en Murcia, José Ángel Antelo.

Antelo ha respaldado la iniciativa de convocar un congreso extraordinario para que los afiliados "tengan voz" sobre el futuro de la formación política, en línea con la solicitud planteada por el exportavoz del partido en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros.

"Creo que nadie debe temer eso, sino todo lo contrario; además, ofrecer una imagen de transparencia y de limpieza de la organización es muy importante de cara al futuro", ha defendido Antelo en declaraciones a Europa Press. La militancia "no entiende este tipo de purgas" ni la "estrechez" en un partido que, a su juicio, debería estar "ampliando las bases y las caras conocidas porque eso es bueno", ha añadido.

"Nadie discute el liderazgo de Santiago Abascal, pero sí se discuten las maneras y quién toma las decisiones", ha dicho Antelo, que ha puesto como ejemplo que para su cese como portavoz y expulsión del grupo parlamentario "no ha habido nunca ni una votación en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN)".

Antelo ha solicitado al CEN la puesta en marcha de este congreso para que la gente "pueda posicionarse en cosas que la militancia no entiende". "Lo más lógico, lo más sensato y lo más coherente es que el propio partido dé voz a los afiliados", ha insistido Antelo.

Mientras, el líder nacional se vuelca en la campaña electoral en Castilla y León. Abascal escenifica un cierre de filas junto a su Comité Ejecutivo actual en cada acto que protagoniza. Inmune a los seísmos que su propia cúpula ha provocado en sectores del partido, sonríe y se fotografía junto a su número dos, Ignacio Garriga.

Un número dos que ha sido claro frente a las peticiones de un congreso. "Si el problema es lo que defiende Vox, Vox tiene muchos órganos en los que se debate (…) Los que dicen que no hay lugares para debatir, quizá es que no han querido. Hemos hablado mucho. No hay mejor congreso para validar la ideas de Vox que las elecciones", ha sentenciado Garriga.

"No toca y no se va a hacer. El último fue en 2024, y son cada cuatro años. El mejor congreso son los resultados en las urnas y el apoyo en la calle", insisten fuentes de Vox a laSexta. ¿Traducción? No habrá congreso hasta 2028. Para impulsarlo, los purgados debería reunir 7.000 firmas (un 20% de los afiliados al corriente de pago). Algo que ahora mismo sería muy difícil.

Está por ver todas las críticas que puede soportar Santiago Abascal. La más personal y reciente ha sido la del que fue su mano derecha. El ex secretario general de la formación, Javier Ortega Smith, se abría en canal este lunes en una entrevista: "Esa persona que fue tu abogado, esa persona que llevó tu divorcio, esa persona que luchó para que no perdieras tu casa (…) ya que le vas a cortar la cabeza coge el teléfono por lo menos y llámale".

"Los cuatro que dirigen su objetivo de llama pasta, dinero y poder", reiteraba Ortega Smith.

