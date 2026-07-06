Ahora

Aumenta su poder

Vox engorda su poder en cuatro CCAA: la ultraderecha tendrá en sus manos más de 6.400 millones de euros en sus cuatro vicepresidencias y nueve consejerías

Los detalles Después de estas últimas cuatro elecciones, Vox ha aumentado su poder con un total de nueve consejerías y cuatro vicepresidencias en esos territorios.

Vox engorda su poder en cuatro CCAA: la ultraderecha tendrá en sus manos más de 6.400 millones de euros en sus cuatro vicepresidencias y nueve consejerías
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Manuel Gavira es el último miembro de Vox que ha tocado poder en un gobierno autonómico a lomos de la prioridad nacional tras alcanzar un acuerdo con el 'popular' Juanma Moreno. "Las ayudas sociales, el acceso a la vivienda pública y protegida pues que vaya prioritariamente a los españoles", ha defendido el vicepresidente de la Junta de Andalucía.

Y el botín que Manuel Gavira ha conseguido no es poco. Una vicepresidencia y una macroconsejería a través de la que gestionará más de 1.200 millones de euros para dar rienda suelta a su discurso del miedo. "El problema de la inmigración ilegal se soluciona en la orilla de origen", ha señalado este lunes en Canal Sur.

Manuel Gavira es el nuevo vicepresidente de la Junta de Andalucía Manuel Gavira es el nuevo vicepresidente de la Junta de AndalucíalaSexta / mta500091

Porque después de estas últimas cuatro elecciones, Vox ha aumentado su poder con un total de nueve consejerías y cuatro vicepresidencias en esos territorios. Lo que se traduce en más de 6.400 millones de euros que la ultraderecha tendrá en sus manos.

"Este no es nuestro techo, pero para nada. Esto es un paso intermedio. En nuestro techo, ya le digo, siempre va a estar el gobierno", ha asegurado José Antonio Fúster, portavoz de Vox.

Por ejemplo, en Extremadura duplicaron sus resultados y eso les ha valido dos consejerías y una vicepresidencia que ocupa Óscar Fernández. El mismo que lleva la materia de desregulación. "Prioridad nacional. Por eso debemos defender y vamos a defender a los nuestros los primeros. Esto ni es racismo ni es egoísmo", señaló en abril el vicepresidente de la Junta Extremadura.

Óscar Fernández, vicepresidente y consejero de la Junta de Extremadura Óscar Fernández, vicepresidente y consejero de la Junta de ExtremaduralaSexta / mta500091

En Aragón, también mejoraron haciéndose con una consejería más de la que tenían. Al frente de Servicios Sociales y Familia estará Alejandro Nolasco con discursos de odio como estos: "Queremos una Aragón libre de islamización".

Alejandro Nolasco está al frente de Servicios Sociales y Familia y es vicepresidente de Aragón Alejandro Nolasco está al frente de Servicios Sociales y Familia y es vicepresidente de AragónlaSexta / mta500091

Y, por último, en Castilla y León su crecimiento fue mínimo pero mantuvieron su poder. Una vicepresidencia y tres consejerías con las que gestionarán más de 2.400 millones de euros.

En Castilla y León Voz tiene una vicepresidencia y tres consejerías En Castilla y León Voz tiene una vicepresidencia y tres consejeríaslaSexta / mta500091

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. El juez Peinado se va de vacaciones sin resolver el asunto del pasaporte de Begoña Gómez, que queda en manos de otro juez
  2. España se asfixia: llega el peor día de la nueva ola de calor con máximas de hasta 42 grados en los valles fluviales
  3. Última hora de los incendios en España | Preocupación por la decena de incendios activos en plena ola de calor
  4. Feijóo anuncia una "ley nacional del concebido no nacido" como la de Ayuso si llega al Gobierno
  5. La Portugal de Cristiano Ronaldo se cruza en el camino de la España de Lamine Yamal en busca de los cuartos del Mundial
  6. Luis Alfonso de Borbón, el heredero del franquismo que se autoproclama rey de Francia: "Tuvo opciones a la Corona de España"