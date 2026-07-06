Aumenta su poder
Vox engorda su poder en cuatro CCAA: la ultraderecha tendrá en sus manos más de 6.400 millones de euros en sus cuatro vicepresidencias y nueve consejerías
Los detalles Después de estas últimas cuatro elecciones, Vox ha aumentado su poder con un total de nueve consejerías y cuatro vicepresidencias en esos territorios.
Resumen IA supervisado
Manuel Gavira, de Vox, ha logrado una vicepresidencia y una macroconsejería en la Junta de Andalucía, gestionando más de 1.200 millones de euros tras un acuerdo con el 'popular' Juanma Moreno. Vox ha incrementado su poder en varias regiones, obteniendo nueve consejerías y cuatro vicepresidencias, controlando más de 6.400 millones de euros. En Extremadura, duplicaron resultados, consiguiendo dos consejerías y una vicepresidencia. En Aragón, sumaron una consejería más con Alejandro Nolasco al frente. En Castilla y León, mantuvieron su poder con una vicepresidencia y tres consejerías, gestionando más de 2.400 millones de euros.
* Resumen supervisado por periodistas.
Manuel Gavira es el último miembro de Vox que ha tocado poder en un gobierno autonómico a lomos de la prioridad nacional tras alcanzar un acuerdo con el 'popular' Juanma Moreno. "Las ayudas sociales, el acceso a la vivienda pública y protegida pues que vaya prioritariamente a los españoles", ha defendido el vicepresidente de la Junta de Andalucía.
Y el botín que Manuel Gavira ha conseguido no es poco. Una vicepresidencia y una macroconsejería a través de la que gestionará más de 1.200 millones de euros para dar rienda suelta a su discurso del miedo. "El problema de la inmigración ilegal se soluciona en la orilla de origen", ha señalado este lunes en Canal Sur.
Porque después de estas últimas cuatro elecciones, Vox ha aumentado su poder con un total de nueve consejerías y cuatro vicepresidencias en esos territorios. Lo que se traduce en más de 6.400 millones de euros que la ultraderecha tendrá en sus manos.
"Este no es nuestro techo, pero para nada. Esto es un paso intermedio. En nuestro techo, ya le digo, siempre va a estar el gobierno", ha asegurado José Antonio Fúster, portavoz de Vox.
Por ejemplo, en Extremadura duplicaron sus resultados y eso les ha valido dos consejerías y una vicepresidencia que ocupa Óscar Fernández. El mismo que lleva la materia de desregulación. "Prioridad nacional. Por eso debemos defender y vamos a defender a los nuestros los primeros. Esto ni es racismo ni es egoísmo", señaló en abril el vicepresidente de la Junta Extremadura.
En Aragón, también mejoraron haciéndose con una consejería más de la que tenían. Al frente de Servicios Sociales y Familia estará Alejandro Nolasco con discursos de odio como estos: "Queremos una Aragón libre de islamización".
Y, por último, en Castilla y León su crecimiento fue mínimo pero mantuvieron su poder. Una vicepresidencia y tres consejerías con las que gestionarán más de 2.400 millones de euros.
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