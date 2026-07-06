El 56,9% de los ciudadanos está "poco" o "nada" satisfecho con el funcionamiento de la democracia en España

Los datos El 75,9% está "de acuerdo" o "muy de acuerdo" con la afirmación de que "sin partidos no puede haber democracia", pero más de la mitad alerta de que los ciudadanos que pertenecen al partido en el poder "reciben mejor trato por parte de la Administración".

La encuesta del CIS revela que, aunque la mayoría de los españoles prefieren la democracia, el 56,9% está insatisfecho con su funcionamiento en España. El 72,7% valora positivamente la Transición, pero el 22,8% no lo comparte. Un 75,9% cree que los partidos son esenciales para la democracia, aunque el 51% critica el trato preferencial a sus miembros. La mayoría pide códigos éticos y más participación juvenil en los partidos. En cuanto a instituciones, solo las Fuerzas Armadas aprueban. La desconfianza en la Justicia es alta, con el 76,9% considerando que no es imparcial en casos políticos. Además, el 81,5% opina que los medios difunden desinformación.

Los españoles siguen ratificando su apuesta mayoritaria por la democracia como forma de gobierno preferible a cualquier otra, aunque el 56,9% está "poco" o "nada" satisfecho del funcionamiento de la democracia en España.

Así lo recoge la encuesta difundida este lunes por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y realizada a partir de 4.027 entrevistas entre el 9 y el 12 de junio sobre "calidad de la democracia".

Entre otros datos, señala que el 72,7% avala la etapa de la Transición hasta el punto de considerar que supone un motivo de "orgullo" para los españoles, si bien el 22,8% no lo comparte.

Sobre los partidos políticos, el 75,9% está "de acuerdo" o "muy de acuerdo" con la afirmación de que "sin partidos no puede haber democracia", pero más de la mitad (el 51%) alerta de que los ciudadanos que pertenecen al partido en el poder "reciben mejor trato por parte de la Administración".

Sobre su funcionamiento interno, el 94,7% cree que deben exigir la firma de un código ético a todos sus cargos, el 83,8% pide que den más participación a los jóvenes y el 68,6 respalda que los responsables de los partidos sean elegidos por los afiliados.

Respecto a los dos mayoritarios, PP y PSOE, el 85% considera "muy" o "bastante" prioritario que se pongan de acuerdo en la lucha contra la violencia de género, el 83% en la política exterior, el 74,4% en la lucha contra el cambio climático y el 73,5% en defensa.

La mayoría ve insuficiente la lucha contra la corrupción

En una encuesta efectuada en el apogeo de casos de corrupción que afectan al PSOE y al Gobierno, el 87,5% de los entrevistados afirma que los actuales mecanismos para luchar contra estas prácticas no son suficientes.

Para subsanarlo, el 12,5% aboga por adoptar medidas, como la eliminación de los aforamientos, en tanto que el 10,4% defiende "cambios, renovación, mejoras y despolitización de la Justicia" así como una "separación efectiva de poderes".

Por debajo del 10% están los que reclaman cambios en el sistema electoral (9,6%) o mayor poder ciudadano como los referendos (9,1%), e incluso un 8% exige "echar" a los políticos para "evitar la partitocracia". Solo el 1,8% echa en falta más democracia interna y más transparencia en la financiación de los partidos políticos.

El 75,3% dice que los partidos "no se preocupan mucho" de lo que piensan los ciudadanos y hay un 75% que comparte la idea de que "esté quien esté en el poder, siempre busca sus intereses personales".

Por otro lado, el 89,8% cree necesarias nuevas formas de participación de los ciudadanos en los asuntos públicos.

Entre las instituciones, solo aprueban las Fuerzas Armadas

Pregunta el CIS además por la opinión de los ciudadanos sobre las instituciones y organizaciones, y solo aprueban, con nota, las Fuerzas Armadas, al lograr una media de 6,96, mientras los partidos se llevan la peor puntuación, un 2,92.

Tras los militares están los gobiernos autonómicos (4,76), los tribunales (4,74), los medios de comunicación (4,35), el Tribunal Constitucional (4,34), el Parlamento (4,07), las organizaciones empresariales (4,05), el Gobierno (3,79) y los sindicatos (3,76).

Tres de cada cuatro españoles no ve imparcial a la Justicia cuando investiga a partidos

Tres de cada cuatro españoles, el 76,9%, cree que en los procesos judiciales que afectan a los partidos políticos la Justicia no siempre es "imparcial", y además el 88,8% opina que no trata igual a los políticos que a las personas "corrientes".

El CIS revela una alta desconfianza ciudadana hacia el Poder Judicial, de modo que el 78,4% afirma no creer que la Justicia trate igual a ricos que a pobres.

También recoge que el 81,5% opina que los medios de comunicación se hacen eco de "bulos y mentiras" y más de la mitad de los entrevistados (el 57,7%) afirma incluso que los periodistas tienen ahora menos "libertad e independencia" que hace diez años.

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