Vox denuncia ante la Fiscalía del Supremo las revelaciones de Puigdemont sobre la negociación para la investidura de Sánchez

Los detalles El partido de Santiago Abascal ha solicitado también la toma de declaración del propio Pedro Sánchez Pérez-Castejón, de José Luis Ábalos, de Santos Cerdán y de José Luis Rodríguez Zapatero.

Vox ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Supremo para investigar las declaraciones de Carles Puigdemont sobre la negociación para la investidura de Pedro Sánchez. La formación de ultraderecha solicita que se investigue si las contraprestaciones acordadas con el PSOE, incluyendo un posible indulto, podrían constituir delito. La denuncia, firmada por Marta Castro, se basa en una entrevista de Puigdemont y pide que se abran diligencias para determinar la legalidad de lo pactado. Vox también solicita la declaración de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, Santos Cerdán y José Luis Rodríguez Zapatero. Los posibles delitos incluyen cohecho, tráfico de influencias, malversación y prevaricación.

Vox ha presentado una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Supremo para que se investiguen las recientes revelaciones hechas por Carles Puigdemont. Unas declaraciones lanzadas en plena campaña para las elecciones del 29N y en las que ha hablado sobre la negociación para la investidura del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así, la formación de ultraderecha ha pedido este jueves que se investigue si las contraprestaciones pactadas con el PSOE, la oferta de un indulto por un cargo socialista y la intervención de José Luis Rodríguez Zapatero y Santos Cerdán como interlocutores, pueden ser constitutivas de delito.

La denuncia, suscrita por la Coordinadora Nacional Jurídica, Marta Castro, ha sido presentada ante la Fiscalía del Tribunal Supremo ante las declaraciones de Carles Puigdemont en la entrevista publicada por 'El Mundo' el 18 de noviembre de 2026. Con ella, el partido de Santiago Abascal ha solicitado que el Ministerio Fiscal abra diligencias de investigación (art. 5 EOMF y art. 773.2 LECrim) para determinar el alcance de lo pactado en la investidura de 2023 y si constituye delito.

La competencia corresponde al Tribunal Supremo porque la responsabilidad penal del presidente del Gobierno se exige ante su Sala de lo Penal (art. 102.1 de la Constitución).

Además, Vox considera que estas declaraciones deben interpretarse a la luz de los procedimientos que afectan al presidente del Gobierno: personales, en el Gobierno y en el propio partido PSOE. Asimismo, ha pedido la toma de declaración del propio Pedro Sánchez Pérez-Castejón, de José Luis Ábalos, de Santos Cerdán y de José Luis Rodríguez Zapatero.

Acuerdos en las negociaciones

La denuncia recoge, con su minutaje, las siguientes manifestaciones publicadas de la entrevista en un medio de comunicación en donde reconoce que llegaron a acuerdos en las negociaciones para la investidura inasumibles para cualquier presidente del Gobierno, que deberán ser explicados con detalle.

Reconoce también que Zapatero y Santos Cerdán fueron los encargados de los compromisos adquiridos por cuenta del PSOE.

El escrito presentado indica los posibles delitos que pudieran haberse cometido: cohecho (arts. 419, 420 y 424 CP), tráfico de influencias (arts. 428 a 430 CP), malversación (arts. 432 a 435 CP), prevaricación (art. 404 CP), coacciones (art. 172 CP) y obstrucción a la justicia (art. 464 CP), organización criminal (arts. 570 bis a 570 quater CP) y traición (arts. 581 a 588 CP).

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