La UE culmina 25 años de negociaciones con Mercosur y firma un acuerdo histórico en Paraguay

Este sábado, la Unión Europea y el Mercosur firmarán un acuerdo histórico en Asunción, Paraguay, creando la mayor zona de libre comercio del mundo, con un mercado de más de 700 millones de habitantes. La firma contará con la presencia de destacados líderes europeos y sudamericanos, aunque no asistirá el presidente de Brasil. El acuerdo, que aún necesita la aprobación del Parlamento Europeo, es significativo tanto comercial como geopolíticamente. España ha sido un firme defensor del pacto, que promete importantes beneficios económicos y comerciales, aunque también plantea desafíos en sectores como el agroalimentario y medioambiental.

Un pacto histórico marcará la jornada de este sábado tras 25 años de negociaciones. La Unión Europea (UE) y el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) firmarán este sábado el acuerdo comercial que creará la mayor zona de libre comercio del mundo, con un mercado de más de 700 millones de habitantes en ambos lados del Atlántico.

La firma se celebrará en Asunción, la capital de Paraguay, país que ostenta la presidencia 'pro tempore' del Mercosur en este semestre, a partir de las 12.15 hora local (16.15 hora española). En representación de la Unión Europea acudirán la presidenta de la Comisión, Úrsula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

Por parte del Mercosur, estarán el presidente de Paraguay, Santiago Peña; el de Argentina, Javier Milei; y el de Uruguay, Yamandú Orsi. No obstante, no se espera la asistencia del presidente de Brasil, Lula da Silva. La firma en Asunción no es el paso final, ya que el Acuerdo de Asociación requiere de la aprobación del Parlamento Europeo, un trámite que se espera para los próximos meses.

Así, la UE es el segundo socio más importante del Mercosur en el comercio de bienes, con una representación de casi el 17% del comercio total del bloque sudamericano en 2024, según los datos comunitarios. Además, en 2024, el comercio de la UE con el Mercosur superó los 111.000 millones de euros, con 55.200 millones en exportaciones y 56.000 millones en importaciones.

Importancia "geopolítica y geoeconómica"

En este contexto, España ha sido uno de los grandes defensores de este acuerdo frente a las reticencias de otros países como Francia, Irlanda o Polonia. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, destacó este viernes, en un encuentro con inversores, la importancia de una Europa abierta a las alianzas comerciales, por su importancia "geopolítica y geoeconómica", y citó el acuerdo UE-Mercosur.

También reseñó "el peso y el valor" de este acuerdo, en un momento en el que "las potencias están intentando imponer tarifas y guerras comerciales". "Es un gran éxito para Europa y un alivio para todos los que hemos defendido que al final se haya acordado, pendiente de votación en el Parlamento Europeo, el gran acuerdo Mercosur-UE, que crea la mayor zona de libre comercio en el mundo", incidió.

En ese mismo acto, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, apuntó que el acuerdo no es solo importante en términos comerciales, sino también de "seguridad económica", y reivindicó más proyectos como el de la UE y el Mercosur. Además, Cuerpo escribió hace unos días un artículo en el que también explicaba que se trata de un acuerdo comercial "moderno", enfocado a promover una verdadera "resiliencia económica", y que tiene en cuenta cuestiones climáticas y laborales, además de incluir salvaguardas para dar seguridad a los países y mantener los estándares.

El acuerdo ahorrará hasta 4.000 millones en derechos de importación a las empresas europeas, lo que facilitará las exportaciones de maquinaria y productos químicos, según las estimaciones de LLYC. La consultora también vaticinó hace unas semanas en un informe que España será una de las grandes beneficiadas del acuerdo, que supone una oportunidad para sectores como la automoción, la industria agroalimentaria y las energías renovables.

LLYC también avisó de que existen riesgos, en concreto, en el sector agroalimentario o en cuestiones medioambientales y de trazabilidad.

Los agricultores, en contra

Agricultores españoles y franceses se han movilizado durante días contra el acuerdo entre la Unión Europea con Mercosur por la posible llegada de diferentes productos agrícolas procedentes de países sudamericanos. Carreteras y puertos han sufrido cortes por las tractoradas y manifestaciones en las que han participado cientos de personas.

Esta decisión podría beneficiar el comercio español con el vino y el aceite. Sin embargo, hay productos que entrarían desde Latinoamérica y serían mucho más baratos que los que se producen ahora en España. Entre estos artículos destacan la carne de vacuno, el arroz y el maíz.

