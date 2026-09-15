Melania Trump anuncia acuerdo con Nvidia para expandir la IA en escuelas en pleno debate sobe su avance

El contexto El anuncio se produce en plena polémica sobre los riesgos de esta tecnología, después de que los líderes de Anthropic, OpenAI y xAI coincidieran en pedir que se ralentice el desarrollo de la IA para garantizar su seguridad.

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, anunció este martes una asociación estratégica con la empresa Nvidia para incorporar más inteligencia artificial (IA) en las escuelas, en pleno debate sobre la regulación y los riesgos de esta tecnología.

Durante una visita a un colegio de primaria de Carolina del Norte, la esposa de Donald Trump anunció un acuerdo por el que Nvidia proporcionará licencias de StudyFetch durante cuatro años a 1.500 estudiantes y donará 100 kits de desarrollo Jetson Nano a escuelas del condado de Ashe. Los kits son pequeños ordenadores de bajo consumo capaces de procesar datos localmente y utilizarse, por ejemplo, para impulsar robots autónomos.

"Soñad a lo grande y usad estas herramientas de IA para construir algo nunca antes visto. Quizás alguno de vosotros cree el próximo gran robot. Y si lo hacéis, no olvidéis traerlo a la Casa Blanca para mostrármelo", expresó ante los alumnos.

El anuncio se produce en plena polémica sobre los riesgos de esta tecnología, después de que los líderes de Anthropic, Dario Amodei; OpenAI, Sam Altman, y xAI, Elon Musk, coincidieran en pedir que se ralentice el desarrollo de la IA para garantizar su seguridad, una postura a la que se opone la Administración de Trump por temor a que China tome la delantera en este sector.

El propio Trump llamó el lunes al presidente de Nvidia, Jensen Huang, y lo interrumpió durante un foro para desestimar los temores sobre los riesgos de la inteligencia artificial. La semana pasada, el investigador de IA Jacob Coxon dimitió de Anthropic y OpenAI y acusó a ambas empresas de embarcarse en una carrera hacia una IA superinteligente con capacidad incluso para acabar con la humanidad durante esta década.

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