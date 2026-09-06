La difícil convivencia en Ceuta: vecinos y migrantes protagonizan una pelea en El Príncipe

Los detalles La pelea se produjo este sábado en la zona donde se encontraba el campamento de menores mujeres retirado horas antes.

La convivencia en Ceuta está resultando complicada, reflejándose en altercados que ocurren con el tiempo. Un ejemplo es el enfrentamiento que tuvo lugar este sábado entre vecinos del barrio del Príncipe y varios migrantes, según ha informado laSexta. La pelea se desarrolló en el área donde se encontraba el campamento de menores mujeres, que había sido retirado horas antes debido al traslado de las mismas. En la grabación del incidente, se observa que uno de los implicados parece estar portando una pistola, lo que añade gravedad a la situación.

La convivencia en Ceuta no está siendo fácil, algo que se nota con el paso de los días y ello lleva a que se produzcan algunos altercados.

Uno como el que ha tenido conocimiento laSexta en el que se puede comprobar el enfrentamiento ocurrido este sábado entre vecinos del barrio del Príncipe y varios migrantes.

Una pelea que se produjo en la zona donde se encontraba el campamento de menores mujeres que se había retirado horas antes dado el traslado de las mismas.

Además, en la grabación, uno de los implicados parece portar una pistola.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido