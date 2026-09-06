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Crisis migratoria

La difícil convivencia en Ceuta: vecinos y migrantes protagonizan una pelea en El Príncipe

Los detalles La pelea se produjo este sábado en la zona donde se encontraba el campamento de menores mujeres retirado horas antes.

La difícil convivencia en Ceuta: vecinos y migrantes protagonizan una pelea en El Príncipe
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La convivencia en Ceuta no está siendo fácil, algo que se nota con el paso de los días y ello lleva a que se produzcan algunos altercados.

Uno como el que ha tenido conocimiento laSexta en el que se puede comprobar el enfrentamiento ocurrido este sábado entre vecinos del barrio del Príncipe y varios migrantes.

Una pelea que se produjo en la zona donde se encontraba el campamento de menores mujeres que se había retirado horas antes dado el traslado de las mismas.

Además, en la grabación, uno de los implicados parece portar una pistola.

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