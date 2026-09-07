Cuerpo insiste en que se acordó con Ceuta la utilización del puerto y el PP lo tacha de "gran irresponsabilidad"

Los detalles El vicepresidente del Gobierno pide lealtad al PP ante la necesidad de buscar nuevos espacios para acoger a migrantes en Ceuta y, de esa forma, agilizar sus expedientes de devolución "en la mayoría de los casos".

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha solicitado lealtad institucional al Partido Popular para encontrar nuevos espacios para migrantes en Ceuta y agilizar sus devoluciones. En una entrevista, Cuerpo afirmó que el uso del puerto fue consensuado con el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas. Sin embargo, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, calificó esta medida como una "irresponsabilidad", argumentando que dificulta el trabajo de seguridad. Feijóo criticó al Gobierno de Pedro Sánchez, acusándolo de perder dignidad y de permitir una "invasión" auspiciada por Marruecos. Cuerpo insistió en que el uso del puerto es esencial y el Gobierno ha previsto un apoyo económico significativo.

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha vuelto a pedir lealtad institucional al Partido Popular ante la necesidad de buscar nuevos espacios para acoger a migrantes en Ceuta y, de esa forma, agilizar sus expedientes de devolución "en la mayoría de los casos".

En una entrevista en 'TVE', el titular de Economía ha asegurado que la idea de utilizar el puerto para alojar a algunos de esos migrantes había sido pactada con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas. "La semana pasada se acordó de manera consensuada con la ciudad de Ceuta que el puerto estaría a disposición del CETI", ha afirmado.

En las últimas horas, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, había definido esta opción como una "irresponsabilidad" del Ejecutivo. Respecto a esas declaraciones, Cuerpo ha afirmado que el PP pretende hacer creer a la sociedad ceutí que la crisis puede solucionarse de forma inmediata y que si eso no ocurre es porque el Gobierno no quiere, lo que "alimenta ese sentimiento de incertidumbre y de abandono".

Sobre esa cuestión, el vicepresidente ha asegurado que Ceuta va a volver a la normalidad "cuanto antes" y que el Gobierno está trabajando para "acercar ese horizonte", evitando responder a la petición de poner una fecha concreta hecha por Vivas. En cualquier caso, Cuerpo ha insistido en que la utilización del puerto como alojamiento temporal de migrantes es fundamental, puesto que el Ejecutivo ya ha previsto un refuerzo de los elementos de seguridad y un apoyo económico de más de cuatro millones de euros.

La orden del Gobierno para tomar el control del puerto de Ceuta y autorizar así la instalación de carpas para acoger, de forma temporal, a más de 1.000 migrantes "a lo mejor puede afectar algo a la vida portuaria", ha admitido este lunes el ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. En una entrevista en 'Radiocable', el ministro de Transportes ha asegurado que el tránsito portuario "va a continuar" y ha explicado que se trata de dos parcelas vacantes en la zona del muelle de Poniente que "temporalmente van a servir" de alojamiento a "personas que necesitan ayuda humanitaria".

"Son dos parcelas óptimas e idóneas, fuera del casco urbano y perimetrables, dentro de lo difícil que es alojar a la gente en Ceuta", ha comentado. Puente se ha preguntado cuál es la alternativa a esta decisión, al tiempo que ha señalado que todas las decisiones que adopte "van a afectar algo, pues es Ceuta, no California".

"Dentro del territorio de Ceuta es la opción más razonable", ha dicho en relación con las citadas parcelas del puerto ceutí. El titular de Transportes ha subrayado que "lo que no se puede es estar en el bucle metidos de que no llevemos a esta gente a sitio alguno y que esto no se solucione nunca, que es lo que quiere el Gobierno de Ceuta".

Feijóo, sobre el uso del puerto: "Es una gran irresponsabilidad"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este lunes que montar carpas en el entorno del Muelle de Poniente de Ceuta para habilitar otras 1.000 plazas para acoger a migrantes es "una gran irresponsabilidad" que dificulta el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

En un desayuno informativo en Madrid en el que ha presentado al presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, Feijóo ha considerado un error ubicar a más de 1.000 migrantes en un puerto a pocos metros de los barcos que trasladan al continente a los pasajeros y ha afirmado que el Gobierno de Pedro Sánchez "hace tiempo que perdió su dignidad".

Acompañado de varios de los barones regionales del partido, Feijóo ha alabado el "sosiego" de Vivas para proteger Ceuta y ha afirmado que su reacción, así como la de los ceutíes y la de "la mayoría de los españoles", ha frustrado "un plan que empezaba por una invasión", que seguía "con la resignación" y terminaba "con algún tipo de cesión al país vecino".

El líder del PP ha calificado lo sucedido como una "invasión tolerada y auspiciada" por Marruecos y ha pedido al gobierno de España que no aborde esta crisis "con silencio, con ambigüedad y con subordinación" ya que España "tiene que hablar con claridad y tiene que hacerse respetar". Por tanto, el líder del PP ha exigido saber qué ha trasladado el Gobierno a Marruecos y qué respuesta ha recibido.

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