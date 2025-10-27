Vito Quiles provoca un nuevo choque en Valencia dentro de su gira ultra por universidades

¿Por qué es importante? El agitador de ultraderecha ha llegado a la Facultad de Filosofía, Traducción y Comunicación de la Universidad de Valencia en mitad de un amplio dispositivo de seguridad para evitar altercados.

La llegada de Vito Quiles a la Universidad de Valencia estuvo marcada por enfrentamientos entre sus seguidores y detractores, en medio de un amplio dispositivo policial. Quiles, agitador de ultraderecha, recorrió las calles de la universidad con una bandera española, subido a hombros de un simpatizante, mientras ambos grupos intercambiaban gritos. Más de veinte furgones policiales aseguraron que la situación no escalara. Valencia es parte de la gira de Quiles, que ya ha generado tensiones similares en Málaga, Granada y Sevilla. Estos actos, sin autorización universitaria, incluyen mensajes fascistas y alabanzas a figuras como Franco.

La llegada de Vito Quiles a la Universidad de Valencia ha estado marcada, de nuevo, por la tensión y el enfrentamiento entre los grupos de detractores y seguidores del agitador de ultraderecha. En mitad de un amplio dispositivo policial y entre gritos de "fuera, fuera", el ultra ha recorrido las calles de la universidad rodeado de decenas de agentes de la Policía Nacional.

Quiles ha llegado bandera española en mano y subido a hombros de uno de sus simpatizantes. Los dos grupos de manifestantes se han intercambiado gritos mientras Quiles ha levantado los brazos a modo de saludo.

Más de una veintena de furgones policiales han estado presentes en la avenida de Blasco Ibáñez para que la situación no escale a mayores. Valencia es la nueva parada dentro de la gira ultra de Vito Quiles, que el pasado viernes provocó un enfrentamiento entre sus simpatizantes y algunos detractores a las puertas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga.

Pese a que Quiles se está encontrando con los sucesivos rechazos de los centros educativos para prohibir los actos, Quiles y sus partidarios acuden a encuentros en los que se corean mensajes fascistas y se llega a alabar a figuras como Francisco Franco o José Antonio Primo de Rivera.

Ya en sus anteriores actos en Andalucía, en Granada (Facultad de Derecho) y Sevilla (Universidad Pablo de Olavide), se vivieron momento muy tensos entre los seguidores de Quiles y las personas en contra de los encuentros organizados por el agitador. No tanto como en Barcelona, donde se llegaron a producir auténticos disturbios. Otro acto donde tampoco contaba con la autorización de la universidad.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.