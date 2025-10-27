Ahora

Amplio dispositivo policial

Vito Quiles provoca un nuevo choque en Valencia dentro de su gira ultra por universidades

¿Por qué es importante? El agitador de ultraderecha ha llegado a la Facultad de Filosofía, Traducción y Comunicación de la Universidad de Valencia en mitad de un amplio dispositivo de seguridad para evitar altercados.

El agitador ultra Vito Quiles levanta los brazos a su llegada a la Universidad de Valencia
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La llegada de Vito Quiles a la Universidad de Valencia ha estado marcada, de nuevo, por la tensión y el enfrentamiento entre los grupos de detractores y seguidores del agitador de ultraderecha. En mitad de un amplio dispositivo policial y entre gritos de "fuera, fuera", el ultra ha recorrido las calles de la universidad rodeado de decenas de agentes de la Policía Nacional.

Quiles ha llegado bandera española en mano y subido a hombros de uno de sus simpatizantes. Los dos grupos de manifestantes se han intercambiado gritos mientras Quiles ha levantado los brazos a modo de saludo.

Más de una veintena de furgones policiales han estado presentes en la avenida de Blasco Ibáñez para que la situación no escale a mayores. Valencia es la nueva parada dentro de la gira ultra de Vito Quiles, que el pasado viernes provocó un enfrentamiento entre sus simpatizantes y algunos detractores a las puertas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga.

Pese a que Quiles se está encontrando con los sucesivos rechazos de los centros educativos para prohibir los actos, Quiles y sus partidarios acuden a encuentros en los que se corean mensajes fascistas y se llega a alabar a figuras como Francisco Franco o José Antonio Primo de Rivera.

Ya en sus anteriores actos en Andalucía, en Granada (Facultad de Derecho) y Sevilla (Universidad Pablo de Olavide), se vivieron momento muy tensos entre los seguidores de Quiles y las personas en contra de los encuentros organizados por el agitador. No tanto como en Barcelona, donde se llegaron a producir auténticos disturbios. Otro acto donde tampoco contaba con la autorización de la universidad.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Rosa Álvarez, asociación víctimas de la DANA: "Si Mazón no ha dimitido de aquí al miércoles, exigimos que este ser no acuda al funeral"
  2. La cúpula de Junts decide por unanimidad romper relaciones con el PSOE y deja la decisión en manos de su militancia
  3. Infancia quiere regular el 'sharenting' para combatir la sobreexposición de los menores en las redes sociales
  4. "Les importamos una mierda": la presidenta de Amama avisa a la Junta para que empiece a "trabajar de verdad"
  5. Milei se impone en las elecciones legislativas y logra la mayoría necesaria para sacar adelante sus reformas
  6. Tres heridos muy graves tras una explosión en una empresa de residuos sanitarios en Socuéllamos (Ciudad Real)