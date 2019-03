Villalobos defiende la honestidad de Rita Barberá pero le recomienda que renuncie "a toda leche"

La diputada del PP Celia Villalobos ha salido en defensa de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, a la que ha definido como una persona "profundamente honesta", pero le ha recomendado que renuncie "a toda leche" como senadora para no estar aforada y evitar ser juzgada por el Tribunal Supremo.

Villalobos ha aconsejado a Rita dejar su escaño puesto que entre los magistrados de la Sala de lo Penal del Supremo está Cándido Conde-Pumpido, quien fue fiscal general del Estado durante el gobierno de Rodríguez Zapatero.

"¿Con el señor Conde-Pumpido? Yo me iría rápido, a toda leche. Lo siento, pero no le creo. Y como confío en los jueces, pero no en Conde Pumpido, espero que lo consiga resolver ella", ha aseverado la diputada del PP.

Villalobos ha subrayado que Conde-Pumpido "no ha sido nunca" imparcial, por lo que se ha mostrado convencida de que tampoco lo va a ser en la causa abierta contra Barberá por supuesto blanqueo de dinero del PP en el consistorio de Valencia.

En opinión de Villalobos, Barberá es una persona "profundamente honesta" y "nadie ha podido demostrada nada contra ella porque no hay nada".