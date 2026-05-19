Juanma Romero analiza la imputación de Zapatero: "Esto puede ser la peor pesadilla para Sánchez, mucho más que lo de Santos Cerdán"

El periodista Juanma Romero expone en este vídeo la importancia de la figura del expresidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, para el PSOE, imputado ahora por varios delitos en el caso Plus Ultra.

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido imputado en la Audiencia Nacional por organización criminal, falsedad documental y tráfico de influencias en el caso del rescate público de la aerolínea Plus Ultra, e irá a prestar declaración, como investigado, este próximo 2 de junio.

El PSOE, de momento, está en shock, pero apela a la presunción de inocencia del expresidente y algunos socialistas apuntan a una estrategia de "acoso" contra el presidente Sánchez. Fuentes de la formación trasladan a laSexta que esperan que el expresidente pueda aclarar todo y apelan a la presunción de inocencia, pidiendo tranquilidad y prudencia.

Juanma Romero, periodista de El Independiente, cree que, ante estas acusaciones, "el PSOE y el Gobierno se precipitan al hablar de lawfare sin haber visto todavía cuáles son las pruebas que cercan al expresidente".

"Es verdad que este asunto ha conmocionado, como no podía ser de otra manera, al partido de Gobierno ya que Zapatero es un activo clave para el presidente Sánchez y para todo su equipo. Ha sido un activo fundamental en las últimas campañas, especialmente desde el año 2023, cuando reanimó a las bases para las generales", comenta Romero, insistiendo en que hay que esperar a ver qué es lo que hay y qué es lo que se ha podido investigar en estos seis meses que lleva la investigación en marcha: "Creo que es prematuro echarse directamente contra la Justicia".

Hay que destacar, apunta el periodista, que "estamos muy al comienzo del proceso judicial", pero "desde luego, esto puede ser la peor pesadilla para el presidente Sánchez, mucho más, me atrevo a decir. que la de la imputación y encarcelamiento de Santos Cerdán", confiesa y concluye Romero.

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