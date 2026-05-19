Ángeles Caballero reacciona a la imputación de Zapatero: "La acusación es lo suficientemente grave como para tener prudencia"

La periodista de El País, Ángeles Caballero, analiza en directo, en Al Rojo Vivo, la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

La noticia saltaba a primera hora de la mañana: el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido imputado en la Audiencia Nacional por organización criminal, falsedad documental y tráfico de influencias en el caso del rescate público de la aerolínea Plus Ultra, según fuentes jurídicas a laSexta.

El juez José Luis Calama ha citado al expresidente el próximo 2 de junio como investigado. En este momento se está registrando el despacho del expresidente del Gobierno en la calle Ferraz y las empresas Soft Gestor, Inteligencia Prospectiva y Whathefav (empresa de sus hijas).

Por su parte, el PSOE está en shock, pero apela a la presunción de inocencia de Zapatero y apunta a una estrategia de "acoso" contra Sánchez. Fuentes de la formación trasladan a laSexta que esperan que el expresidente pueda aclarar todo y apelan a la presunción de inocencia, pidiendo tranquilidad y prudencia.

Según Ángeles Caballero, periodista de El País, "la acusación y la imputación son lo suficientemente graves como para mantener esa prudencia. Por supuesto, siempre contando con la presunción de inocencia del señor Rodríguez Zapatero y con cualquier otro imputado o imputada que haya en este país".

No obstante, afirma Caballero que "esa reacción [del PSOE] siempre ante un 'shock' de este tipo, siempre los primeros minutos, casi como del duelo, tienen ese bloqueo que en este caso ha estado transformado en silencio y que ahora ese silencio se ha transformado en un ataque".

Según la periodista, "optaría mejor por la prudencia antes de empezar unas acusaciones de lawfare, que puedes tener guardadas en el intestino, pero quizá no deben salir de ahí, al menos por el momento".

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