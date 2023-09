La presentación del nuevo libro de Alfonso Guerra, 'La rosa y las espinas', ha reunido en Madrid a algunos de los socialistas que representan al sector del PSOE más crítico con que la formación de un nuevo Gobierno de Pedro Sánchez pase por necesita a los independentistas. Junto al exvicepresidente del Gobierno han estado históricos socialistas como Felipe González y socialistas aún en activo, como Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha.

Allí, casi ninguno ha evitado pronunciarse sobre una hipotética amnistía como concesión a las formaciones independentistas de cara a una investidura de Sánchez. "Es una estafa, una humillación deliberada de la generación de la Constitución", ha defendido el propio Guerra, afirmando al tiempo que nunca ha sido "desleal ni disidente".

De la dirigencia actual sólo han acudido Page y Javier Lambán, expresidente de Aragón. El manchego, de nuevo, ha sostenido que la Constitución ni cabe ni cabrá la amnistía, que "carece de base moral", y que los españoles "no votaron este guirigay". Defiende no formar Gobierno "a cualquier precio".

Lambán también ha dicho sentirse identificado con este socialismo de González y Guerra.

Y Felipe González, en la misma línea, ha asegurado que "la amnistía no es constitucional" y que tampoco cabe la autodeterminación. Tras decir que el principio democrático debe hacer respetar quién gana las elecciones "te guste o no", ha lanzado un guiño al manchego. "O nos metemos todos bajo el cobijo de Page, o no é dónde vamos a ir".

Por su parte, Nicolás Redondo, quien hace unos días era expulsado del PSOE por "menosprecio reiterado" a las siglas del partido, también ha formado parte de la comitiva socialista que ha arropado a Guerra en la presentación de su libro.

También allí, en el Ateneo de Madrid, José Barrionuevo, el que fuese ministro de Interior con Felipe González, que ha hablado de proteger la democracia. En la entrada del acto ha mantenido que la situación del PSOE es complicada y que la democracia es como un niño y "que hay que cuidarla", algo que cree que no se está haciendo.

Tomás Gómez, exsecretario general del PSOE de Madrid, también se ha dirigido a los medios para cargar contra Sánchez. Ha dicho que el de Guerra es "el verdadero PSOE", y el de Sánchez "tiene las mismas siglas, pero es más bien el 'partido sanchista'".

Al evento no han faltado tampoco el exdiputado del PP Adolfo Suárez Illana; el expresidente extremeño Carlos Rodríguez Ibarra; el expresidente asturiano Javier Fernández; o los exministros José Luis Corcuera y Virgilio Zapatero.