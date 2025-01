Elisa Mouliaá critica la actitud de Íñigo Errejón en el juicio: "Estuvo muy agresivo, se inventó cosas"

La actriz Elisa Mouliaá ha dado más detalles sobre cómo fueron tanto su comparecencia como la de Íñigo Errejón en el tribunal. Sobre la actitud del ex miembro de Sumar en un juicio en el que se le juzga por presunta agresión sexual a la intérprete que, además, ha dejado caer que podría haberle puesto algo en su copa.

Así se ha expresado la actriz, en el programa '¡De viernes!', en Telecinco: "Mi declaración muy bien... pero Errejón tuvo mucha agresividad. Sacó cosas de mi pasado de forma tergiversada que nada tienen que ver con la realidad".

En concreto, menciona una denuncia por malos tratos que fue archivada contra su marido, por unos hechos por los que sigue en tratamiento: "Fue abuso físico, no sexual. La causa se archiva y luego se reabre. Fui yo quien retiró la denuncia en 2023. Es algo que se ha filtrado con mala fe, y habla de su frialdad".

"En el taxi dio un 'clic"

También relata las tres normas que Errejón le habría puesto en el taxi cuando, según afirma, "dio un clic": "Primero, me pidió que no me alejase mucho de él. La segunda es que si lo hacía, no fuera en un ratio de más de 20 metros y que volviera en un minuto. La tercera es que le diera un beso esa noche".

En ese momento, una vez terminada la lista de normas, Errejón dijo que iba a romper la tercera: "Me agarró fuerte de la cintura y me metió un beso con lengua hasta la campanilla. Me quedé sin respiración".

La actriz también ha dejado caer que Errejón pudo poner algo en su copa. Tal y como relata, Errejón le dio dos o tres copas tras las que ella comenzó a encontrarse muy mal. Según dice, tenía la sensación de estar bebida muy pronto.

Sumar publica su protocolo antiacoso

Según fuentes cercanas a Yolanda Díaz a laSexta, en Sumar tienen máximo respeto por el procedimiento judicial en una cuestión que, comentan, es ya ajena a la formación política al no estar Errejón ya en dicho partido.

La formación, además, ha aprobado ya su protocolo antiacoso. Dicha aprobación se produjo días antes de la declaración de Errejón y tres meses después de su dimisión como portavoz de Sumar, partido que en su momento se comprometió a tomar medidas para prevenir casos de acoso y agresiones en su estructura.

Según cuenta Irene Rupérez, periodista de laSexta especializada en la cobertura de Sumar, en dicho documento se establece la creación de una comisión permanente que se encarga de la prevención, actuación y seguimiento de posibles casos de acoso. Además, contempla la activación de medidas cautelares de forma urgente y la implementación de acciones preventivas para garantizar un entorno de trabajo seguro.

Mouliaá, "contenta" tras su declaración ante el juez

Al salir del tribunal donde Mouliaá ha declarado por el caso de presunta agresión sexual de Íñigo Errejón, la actriz ha confirmado sentirse "contenta" tras responder a las preguntas frente al juez Alfredo Carretero, quien instruye la causa contra el ya expolítico. Además, fuentes jurídicas cuentan a laSexta que la intérprete ha ratificado y ampliado lo relatado en su denuncia, afirmando que duda, como anteriormente se expuso, que las copas que Errejón le llevó pudiesen tener algo.

Tal y como recoge la denuncia ante la Policía, una vez llegan al lugar de la fiesta es Errejón quien la lleva a una de las habitaciones. Ahí él hizo el gesto de no poder abrir, pero la actriz no ha podido confirmar si había o si no había realmente un pestillo.

Lo que sí coincide con el primer relato es que el exportavoz de Sumar le quita el sujetador, mientras la toca y lame. Además, confirma que cuando bajan del piso de la fiesta, ella le dice que el padre de su hija le llama para comunicarle que esta mala. Es entonces cuando él le dice que suban a su casa para una cosa, a lo que se planta: "Íñigo, parece mentira. Solo sí es sí".

Errejón alega consentimiento

Íñigo Errejón, en su declaración, ha asegurado que había consentimiento por parte de Mouliaá, al contrario de lo declarado por la actriz. Además, también la ha desmentido diciendo que no había bebido tanto, y que la habitación en la que se encontraban tenía la puerta abierta.

Ha sido en unas declaraciones realizadas hora y media después de las de Mouliaá en los Juzgados de Plaza Castilla. Allí había una gran cantidad de periodistas, tanto a su entrada como ha su salida. En ambas ocasiones, ha subrayado que dará explicaciones tan solo ante el juez.