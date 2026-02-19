Las víctimas de la DANA piden a Pérez Llorca más acciones tras la ayuda anunciada: "No es cuestión de dinero, sino de responsabilidad"

Imagen de archivo. El representante de la asociación damnificados de la DANA, Alex Carabalí, la presidenta de la Asociación Víctimas Mortales de la DANA 29O, Rosa Álvarez, y la presidenta de la Asociación Víctimas de la DANA, Mariló Gradolí.

El contexto Tres asociaciones de la DANA responden así a la ayuda directa de 80.000 euros para los familiares de las víctimas mortales anunciada por Pérez Llorca 16 meses después de la tragedia.

Las víctimas de la DANA han expresado que la ayuda económica de 80.000 euros anunciada por Juanfran Pérez Llorca, president de la Generalitat, es insuficiente. Tres asociaciones de víctimas del 29-O exigen no solo apoyo financiero, sino también reconocimiento, responsabilidad y transparencia. Critican la falta de claridad sobre las decisiones tomadas durante la catástrofe y piden medidas preventivas para evitar futuros desastres. Además, subrayan la necesidad de políticas de adaptación al cambio climático. Pérez Llorca defiende las ayudas como un paso para paliar los daños, pero enfrenta críticas por decisiones políticas, como el aumento salarial de su antecesor, Carlos Mazón.

Las víctimas de la DANA han dejado claro que no les basta con la ayuda directa de 80.000 euros anunciada por el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en el pleno de Les Corts Valencianes.

Tres asociaciones de víctimas del 29-O han pedido que, además de la ayuda económica directa anunciada para cada familia de las 230 víctimas mortales, asuma "reconocimiento, responsabilidad, transparencia, prevención y cambio de políticas".

En su primer comunicado conjunto, la Associació de Víctimes de la DANA 29 d'Octubre de 2024, la Associació de Víctimes Mortals de la DANA 29-O y la Asociación Damnificados por la DANA de l' Horta Sud de Valencia quieren así manifestar que "el debate no puede reducirse únicamente a una cuestión económica. Lo que está en juego no es una cuestión de 'ayudas' ni de dinero, sino de reconocimiento a las víctimas mortales por parte de la Generalitat Valenciana".

"La reparación no se limita a compensaciones materiales -señalan en su comunicado-. Hablamos de responsabilidad institucional, de transparencia en la gestión y, sobre todo, de aprender de lo ocurrido para evitar que vuelva a repetirse".

En concreto, sobre la transparencia aseguran que "llevan un año y cuatro meses mintiendo, defendiendo a Carlos Mazón mientras 230 valencianos y valencianas se ahogaban. Las familias y las personas damnificadas tienen derecho a conocer con claridad qué ocurrió, qué decisiones se tomaron y qué medidas se han adoptado desde entonces para mejorar los protocolos de alerta y respuesta".

En cuanto al cambio de políticas, las entidades recuerdan el estudio científico publicado este martes en Nature que "demuestra cómo el cambio climático convirtió una DANA en una catástrofe para la que no estábamos preparados", añadiendo que mientras "el Consell continúa evitando que se desarrollen políticas de adaptación a ese cambio climático que ya es una realidad".

"Nos preocupa lo que ocurrió y cómo Mazón y Pérez Llorca perpetúan la mentira y los intentos de eludir la verdad. La mejor manera de honrar la memoria de las víctimas es -según el comunicado conjunto- garantizar que se adopten medidas efectivas para que una situación similar no vuelva a producirse con las mismas consecuencias y que el Consell reconozca a las víctimas mortales de la DANA del 29 de octubre de 2024". "La dignidad de las víctimas no se compra. Exigimos verdad, justicia y reparación", concluyen las tres entidades.

Pérez Llorca defiende que busca "evitar la crispación"

Durante el anuncio de las ayudas, el president de la Generalitat ha defendido que, si le han elegido para este cargo, es "para evitar la crispación y para trabajar por mejorar la sociedad". "s lo que he hecho toda mi vida al frente del municipalismo", ha reivindicado Llorca en la sesión de control en Les Corts, su primera como jefe del Consell y la primera del nuevo periodo de sesiones.

Pérez Llorca ha asegurado que el anuncio de las ayudas supone dar "un paso más" en la dirección de contribuir a paliar los daños de una catástrofe "sin precedentes" y ha considerado que es "de justicia" y por eso resulta "necesario hacerlo". En este contexto, ha insistido en que ha venido "a dialogar, a buscar hacer la política útil y, sobre todo, a que nos entendamos".

Así lo ha anunciado en respuesta al síndic de Compromís, Joan Baldoví, que ha celebrado ante el jefe del Consell que "por fin" Les Corts celebren una sesión de control: "Han tenido que retirar las telarañas, han tenido que pasar cuatro meses, es milagroso".

Además, ha reprochado a Llorca que en su debate de investidura planteara el pacto de Les Corts pero su "primera decisión" como 'president' haya sido "subirle el sueldo" a su antecesor, Carlos Mazón, algo "inexplicable", todo para que este último "no venga a trabajar". También ha considerado "inexplicable" que no le haya reclamado el acta de diputado y que Mazón "siga aforado y en su casa cobrando todos los meses y no compareciendo ante la jueza de Catarroja" que investiga la gestión de la DANA.

