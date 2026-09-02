En venta pero sin visitas: los interesados en comprar el ático de lujo de la Comunidad de Madrid no pueden verlo

El contexto El ático de Ayuso ha estado en el foco las últimas semanas desde que se conoció que la Comunidad de Madrid compró el inmueble por 6,3 millones de euros para utilizarlo como una supuesta oficina.

El polémico ático de lujo de la Comunidad de Madrid, puesto a la venta el 7 de agosto, no puede ser visitado por los interesados, según un documento publicado por El País. La terraza del ático, inicialmente registrada con 199 metros cuadrados, ahora aparece con 99 metros, tras una reforma previa a la compra por parte de la Comunidad. El inmueble, adquirido por 6,3 millones de euros, se justificó como oficina temporal durante las obras de la Real Casa de Correos, aunque generó controversia debido a su uso residencial. Ocho días después de la controversia, se puso a la venta para ayudar a la reconstrucción de pueblos afectados por incendios, sin aclarar aún el propósito original de la compra.

Los interesados en comprar el polémico ático de lujo de la Comunidad de Madrid que se puso a la venta el pasado 7 de agosto, no pueden visitarlo, según un documento que ha subido a la web autonómica este martes.

Según la información publicada en la oferta pública, el inmueble tiene una superficie construida de 481 metros cuadrados, de los cuales vivienda son 382 m2 y elementos comunes (terraza) 99 m2.

Según aparecía originalmente en el Registro de la Propiedad, la terraza antes medía 199 metros. Como señala en el documento la Comunidad de Madrid, Planifica Madrid no ha ejecutado obras en el inmueble. Por lo que la reforma de ampliar el espacio techado debió de hacerse antes de la compra de la Comunidad de Madrid.

Además, al ático le corresponde también un trastero de la planta de sótanos del edificio, el derecho de aparcar dos automóviles turismo en la nave común destinada a garaje en la planta de sótanos del edificio y el local designado con el número 15 en la planta baja.

Un ático polémico

El ático de Ayuso ha estado en el foco las últimas semanas desde que se conoció que la Comunidad de Madrid compró el inmueble por 6,3 millones de euros para utilizarlo como una supuesta oficina.

La explicación oficial fue que se usaría como oficina temporal para albergar "reuniones institucionales" durante las obras de la Real Casa de Correos. El argumento no convenció del todo, ya que el piso en cuestión era un ático de lujo de 486 metros cuadrados, 200 de terraza, y de uso residencial, no para oficinas.

Después pasó de oficina a dependencia institucional, insistiendo en que no era para uso personal. "No voy a necesitar una residencia oficial a diez meses de las elecciones", aseguró la presidenta madrileña, que también apostilló que "si yo hubiera querido tener una vivienda para mí, he tardado un poquito, siete años".

Pese a la defensa férrea del gobierno regional, ocho días después de que 'El País' destapase la compra, la Comunidad de Madrid lo puso a la venta. En esta ocasión, afirmó que lo hacía para ayudar a la reconstrucción de los pueblos afectados por los incendios que esos días habían arrasado parte de la sierra oeste de Madrid.

Al ponerlo a la venta, el gobierno madrileño dio carpetazo al asunto, esgrimiendo que todas las explicaciones ya estaban dadas. Sin embargo, varias semanas después, aún no ha aclarado por qué ni para qué se compró el ático.

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