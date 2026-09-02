Alemania defiende su "proporcionada" reacción ante Rusia y agradece la unidad europea contra Moscú

Mientras tanto... Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea discuten, en una reunión informal en Irlanda, qué respuesta dar a Rusia por el ataque fallido con drones bomba en el aeropuerto de Leipzig.

El ministro alemán de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul, ha defendido la reacción de Berlín ante el ataque fallido de Rusia en el aeropuerto de Leipzig como "necesaria y proporcionada", agradeciendo el respaldo europeo. Wadephul subrayó que Rusia debe entender que sus intentos de imponer pretensiones por la fuerza han fracasado, y enfatizó el apoyo a Ucrania. En una reunión en Irlanda, los ministros de Exteriores de la UE discuten cómo responder al ataque, considerado terrorismo patrocinado por el Estado ruso. Se plantean ampliar sanciones sobre Moscú, mientras Francia y Portugal convocan a diplomáticos rusos en protesta.

El ministro alemán de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul, ha defendido que la reacción de Berlín ante el ataque fallido de Rusia en el aeropuerto de Leizpig fue "necesaria y proporcionada", al tiempo que ha agradecido el "fuerte respaldo" mostrado por los socios europeos, "incluso más allá del círculo de los Estados miembro de la UE".

"Rusia debe saber ahora que su vía de buscar soluciones militares, de querer imponer sus pretensiones mediante la fuerza, también con medios híbridos, ha fracasado", ha subrayado Wadephul, quien ha insistido en que ese es "el mensaje" que Alemania y sus socios europeos quieren enviar en estos días, acompañado de un "apoyo muy claro" a Ucrania.

El jefe de la diplomacia alemana ha defendido así, en declaraciones a los medios antes de una reunión de ministros de Exteriores en Irlanda, la decisión de atribuir el ataque híbrido a Moscú, anunciada este martes por el Gobierno federal, y ha negado que responda a motivos electoralistas, como ha sugerido el presidente ruso, Vladimir Putin, quien ha acusado a Berlín de fabricar pruebas.

"Es justo lo contrario. Si hubiéramos pensado en clave electoral, quizá lo habríamos evitado, porque precisamente en las campañas electorales en el este de Alemania esto genera muchas discusiones", ha respondido Wadephul, asegurando que la decisión se adoptó tras un "trabajo cuidadoso" de todo el Gobierno federal y de los servicios de seguridad implicados.

En este sentido, ha subrayado la necesidad de que Rusia "vea con claridad que Europa está unida" frente a la agresión de Moscú, en particular junto a Kiev. También ha vinculado esa unidad a la "disposición" europea a "mantener conversaciones y alcanzar acuerdos" con el Kremlin para poner fin a la guerra de Ucrania.

Francia convoca al encargado de negocios ruso en protesta por los ataques

El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, ha anunciado la convocatoria del encargado de negocios de la embajada rusa en París en reacción a la atribución por Alemania a Moscú de los ataques.

Barrot, que participa en Irlanda en la reunión de ministros de Exteriores de la UE, ha indicado que esa convocatoria es "para protestar con fuerza" a partir de las pruebas recopiladas por Alemania que "permiten demostrar que había voluntad de sabotear" un avión que estaba en el aeropuerto y las instalaciones logísticas.

Además, ha explicado que esas acciones se enmarcan en "la continuidad de la agresividad desplegada por Rusia desde el comienzo de esta guerra de agresión injustificable, injustificada, colonial e imperialista" y ha afirmado que los europeos tendrán que reaccionar con "sanciones" porque "un acto de esa gravedad no puede quedar sin consecuencias".

Por su parte, el Gobierno de Portugal ha anunciado que convocará al embajador ruso, Mikhail Kamynin, con motivo del ataque híbrido en el aeropuerto de la ciudad oriental de Leipzig del pasado 4 de agosto.

Los Veintisiete discuten qué respuesta dar a Rusia por el ataque fallido contra Alemania

Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea discuten en una reunión informal en Irlanda, qué respuesta dar a Rusia por el ataque fallido con drones bomba registrado el mes pasado en el aeropuerto de Leipzig, que Alemania atribuyó a Rusia.

Así lo ha detallado en declaraciones a los medios la Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, que ha afirmado que el ataque "tiene todos los indicios" de terrorismo patrocinado por un Estado, el ruso.

"Todos (los ministros) hablarán de los ataques de Leipzig (...) La pregunta es: ¿Qué hacemos al respecto? Ya hemos convocado a los embajadores rusos, también lo han hecho muchos Estados miembro, y discutiremos qué más podemos hacer", ha aseverado, matizando no obstante que esta reunión -denominada Gymnich- es informal y por tanto no se tomarán decisiones.

Kallas ha apuntado a la posibilidad de ampliar todavía más la lista de sanciones europeas sobre Moscú, que ya incluye unas 600 designaciones relacionadas con el complejo militar ruso, y ha avanzado que los Estados miembro han planteado nuevas incorporaciones que ahora deben superar el examen jurídico antes de poder ser aprobadas.

También ha considerado que "estos ataques híbridos" deben servir también de "llamada de atención" para aquellos países que hasta ahora no se habían mostrado tan firmes frente a Rusia. "Si queremos acabar con esta guerra, todos tenemos que centrar nuestros esfuerzos", ha declarado, antes de calificar el episodio de Leipzig como "una señal muy fuerte".

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