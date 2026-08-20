De la modificación presupuestaria a la venta del ático: cronología de la polémica inmobiliaria de Ayuso

El contexto González Amador puso a la venta el piso en el que vivían poco después de conocerse la compra por parte de la Comunidad de Madrid de un ático de lujo en el mismo barrio.

Isabel Díaz Ayuso vivió con su pareja, González Amador, en un ático en Chamberí desde 2023, pagando un alquiler de 5.000 euros mensuales. En noviembre de 2025, Amador compró el inmueble, valorado en más de un millón de euros. En abril de 2026, el ático fue adquirido por Planifica Madrid, empresa pública, por 6,3 millones de euros. El 15 de abril de 2026, se reveló que Ayuso había buscado piso en Chamberí. En julio de 2026, se anunció la venta del ático y otros inmuebles para financiar la reconstrucción de la Sierra Oeste. Ayuso se mudó a Puerta de Hierro, donde el alquiler alcanza los 3.000 euros mensuales.

Si echamos un ojo a la cronología, las fechas nos dan unas pistas de la venta del ático de Isabel Díaz Ayuso. Desde 2023, Ayuso ha vivido con González Amador en un ático de lujo de Chamberí. La pareja pagaba un alquiler de 5.000 euros mensuales, pero en noviembre de 2025, el empresario compró el inmueble, ubicado en la séptima planta y valorado en más de un millón de euros.

En noviembre de ese año, cinco meses antes de la adquisición del ático de Chamberí de Ayuso, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid da luz verde a una modificación presupuestaria de 9 millones de euros para la empresa pública encargada de la compra: Planifica Madrid.

No sabemos qué parte de ese dinero se asignó al inmueble porque para ello sería necesario conocer un expediente que sigue en la sombra. Pero la compra tiene lugar el 14 de abril de 2026. El ático tenía 486 metros cuadrados (200 de ellos de terraza) y un coste de 6,3 millones de euros. Además, estaba frente a la vivienda privada donde reside la madre de la presidenta.

Solo un día más tarde, 15 de abril de 2026, eldiario.es publica en exclusiva que la presidenta de la Comunidad de Madrid había buscado piso para comprar en Chamberí, siendo un cargo público el encargado de los contactos y las visitas.

Tres meses después, el pasado 30 de julio sale a la luz esa compra por 6,3 millones de euros revelada por El País. Y en paralelo, ese mismo día conocemos que González Amador, pareja de la presidenta, pone en venta el piso que compartían por 1,8 millones, el piso que había comprado en 2022 por 850.000 euros. 24 horas más tarde, la Comunidad de Madrid anuncia que el ático salía a la venta.

El portavoz de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, anunció que había dado instrucciones "a la empresa pública Planifica Madrid para que ponga a la venta cuatro inmuebles que tenemos en la Gran Vía de Madrid" y "también por el inmueble situado en el Paseo del General Martínez Campos, valorados en su conjunto en unos 20 millones de euros, para también ayudar en la reconstrucción y que, por tanto, ese importe que se pueda obtener de la venta pueda emplearse en la recuperación de la Sierra Oeste, que durante estos días ha sido devastada. Como consecuencia de este incendio".

Con el ático y el piso colgando el cartel de "Se vende", en las últimas horas hemos conocido que Ayuso ya tiene sustituto para el piso en el que vivía. La presidenta se ha instalado en una urbanización de Puerta de Hierro tras la venta del ático de Chamberí en el que convivía con su pareja, Alberto González Amador, según informó 'El País' en exclusiva.

Según 'El País', la presidenta madrileña se encuentra desde este lunes en un piso de entre 130 y 150 metros cuadrados, ubicado en una urbanización de cuatro edificios con piscina y garaje. Puerta de Hierro es una zona acomodada de la ciudad de Madrid, donde el alquiler de un piso puede alcanzar los 3.000 euros mensuales.

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