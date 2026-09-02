El informe policial sobre Ceuta descarta que Israel o mafias locales promovieran la entrada de migrantes

Multitud de personas se concentran en la parte marroquí de la playa del Tarajal para intentar acceder a Ceuta.

Los detalles Fuentes jurídicas señalan a laSexta que el informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), dependiente de la Policía Nacional, apunta a la omisión del deber de Marruecos. En los vídeos que aportan se ve a gendarmes marroquíes de uniforme guiando a los migrantes. También otros ciudadanos, de paisano, dan indicaciones en la frontera para la entrada masiva.

El informe de la Policía Nacional sobre la entrada masiva de migrantes a Ceuta en julio descarta la implicación de mafias locales y no menciona a Israel. Fue recibido por la jueza María Tardón y trasladado a la Fiscalía para evaluar si la Audiencia Nacional es competente en el caso presentado por Iustitia Europa. El informe, que incluye vídeos y fotos, indica que gendarmes marroquíes y civiles guiaron a los migrantes. La Fiscalía considera que los hechos podrían constituir delitos de organización criminal y contra los derechos de los migrantes. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha solicitado explicaciones al director de la Policía Nacional, Francisco Pardo, sobre este documento, lo que podría afectar la postura del Gobierno que descarta la participación de Marruecos. Marlaska insiste en la necesidad de tener toda la información para decisiones gubernamentales.

El informe de la Policía Nacional enviado a la jueza de la Audiencia Nacional que lleva la entrada masiva de migrantes a Ceuta el pasado 30 y 31 de julio descarta que los hechos puedan ser atribuibles a mafias radicadas en la ciudad autónoma y no hace referencia tampoco a una posible participación de Israel.

Según fuentes jurídicas a laSexta, la jueza María Tardón lo recibe el lunes pasado y el mismo día da traslado a la Fiscalía, que hoy mismo comenzará a valorarlo para determinar si la Audiencia Nacional es competente o no para abrir una causa a partir de una denuncia que presentó en agosto el partido Iustitia Europa.

Las mismas fuentes confirman además la información adelantada por El Español, ya que el informe señala que fueron gendarmes marroquíes y personas vestidas de paisano las que guiaban a los migrantes durante la entrada en Ceuta.

Según ha podido saber laSexta, el documento de entre 50 y 60 página, incluye vídeos y fotografías en los que se detalla cómo se produjo la entrada de migrantes. Y aunque no contempla la implicación de mafias radicadas en Ceuta, no descarta que puedan haber interferido otro tipo de organizaciones criminales.

En los vídeos se ve cómo los gendarmes marroquíes, vestidos de uniforme, dicen a los migrantes por dónde tienen que ir y les dirigen hacia la costa. Además, muestra como otros ciudadanos, vestidos de paisano, a los que no identifica, también les dan indicaciones.

Asimismo, el informe señala textualmente que esta entrada es muy similar a otras que se produjeron entre 2021 y 2024 y apunta claramente a la omisión del deber por parte de las autoridades de Marruecos.

De momento, ni el juzgado ni la Fiscalía confirman el contenido del informe. La Fiscalía asegura que hasta hoy no accederá al mismo para comenzar a estudiar la competencia. El informe no está notificado.

En principio, la posición de la Fiscalía es que los hechos son claramente criterio de la Audiencia Nacional y constituyen delitos de organización criminal, contra los derechos de los migrantes y contra altos organismos de la Nación. No obstante, la posición final será fijada por la Jefatura de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, como se hace siempre, en consonancia con el artículo 25 del Estatuto Orgánico.

Marlaska, dejado en evidencia, pide explicaciones a su mano derecha

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que compareció hace una semana en el Congreso para rendir cuentas sobre la crisis migratoria en Ceuta, ha exigido en una misiva enviada al director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, que se le informe sobre este documento. Además, insiste en "conocer desde cuándo disponía la Policía Nacional de esa investigación".

Hasta ahora, la postura de Interior y del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido descartar la participación de Marruecos en esta crisis. Pero este informe en poder ya de la Audiencia Nacional abriría una profunda grieta en el guion del Ejecutivo.

Hoy, desde Moncloa se muestran prudentes. Aseguran que "nadie está más interesado" que ellos en conocer la verdad y reconocen el desconcierto por no haber tenido los datos de ese informe. "Si la Policia tenía esos datos tenía que haberlos compartido. Estamos ante una cuestion de seguridad nacional", añaden.

En la misiva, Marlaska considera "esencial" tener toda la información para que el Gobierno pueda adoptar "las decisiones oportunas" en ejercicio de sus funciones constitucionales de "dirección de la política interior y exterior y defensa del Estado".

Así, Marlaska recuerda al director general de la Policía que, una vez declarada la situación de interés para la seguridad del nacional prevista en la Ley 36/2015, de Seguridad Nacional, y con independencia de las diligencias judiciales que la Audiencia Nacional pueda practicar, "una información como esa debería haberse puesto de inmediato a disposición de los miembros del Consejo de Seguridad Nacional, de la autoridad funcional designada por real decreto del Presidente del Gobierno (mando único colegiado) y de los demás órganos con competencias en este ámbito".