Mónica García, tras las imágenes de roedores en una residencia pública: "Ese es el Madrid de Ayuso. El lujo para ella. Las ratas para los mayores"

El contexto laSexta ha contado en exclusiva la plaga de ratas que inunda la residencia pública de ancianos Reina Sofía en Las Rozas (Madrid) desde hace más de un año.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha criticado severamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras la revelación de laSexta sobre una plaga de ratas en la residencia pública de ancianos Reina Sofía en Las Rozas, que lleva más de un año afectada. García destacó que los residentes conviven con ratas, cucarachas y sarna, y afirmó que esta situación refleja el contraste entre el lujo que, según ella, disfruta Ayuso y el abandono que sufren los madrileños. La ministra enfatizó que este es el "Madrid de Ayuso", donde el bienestar de los mayores está descuidado.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha cargado duramente contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras la exclusiva que ha publicado laSexta sobre la plaga de ratas que inunda la residencia pública de ancianos Reina Sofía en Las Rozas (Madrid) desde hace más de un año.

"Mayores de una residencia pública conviven con ratas, cucarachas y sarna", ha asegurado García al citar la noticia de laSexta. Acto seguido, la ministra se ha mostrado clara: "Ese es el Madrid de Ayuso. El lujo para ella. Las ratas para los mayores. El ático para ella, el abandono para todos los madrileños".

"Es intolerable que en la comunidad más rica un mayor viva entre brotes de sarna y ratas correteando por el comedor de su residencia", ha escrito Más Madrid en un mensaje que ha publicado en X. De esta manera, el partido ha criticado que "mientras Ayuso está a los áticos y a las comisiones, los mayores viven así". "Y no es la primera vez. Es gravísimo y no puede consentirse", han añadido.

Plagas de ratas

Los 403 ancianos que viven esta residencia se encuentran en una situación de extrema insalubridad desde hace más de un año. Los vídeos y documentos publicados evidencian la actividad diaria de los roedores.

Los testimonios en la residencia de ancianos hablan de ratas paseando por los comedores mientras se reparten las comidas a los residentes, así como de la constante aparición de roedores y cucarachas en las cocinas donde se preparan los alimentos.

Además, se han producido de manera habitual avistamientos de ratas en las habitaciones y se escucha con frecuencia el ruido ensordecedor que hacen las ratas chillando a través de los falsos techos. La situación es de tal gravedad que los empleados de limpieza se ha negado a pasar a determinadas estancias por la infestación de ratas.

Uno de los momentos más tristes del evento se produjo tras la muerte de dos residentes, tras la que trabajadores de la residencia vieron como el cuerpo de una de las fallecidas tapado por una sábana acabó con ratas a su alrededor.

En cambio, la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid niega esta situación. En comunicación con laSexta, esta consejería de la que depende esta residencia de ancianos defiende que "no hay ninguna plaga" y que la atención que se presta a los mayores es buena. Así, refieren que "la periodicidad de tratamiento preventivo de control de plagas en las residencias es mensual" y que se aplican tratamientos de choque cuando es preciso.

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