Bolaños pide "cautela" ante el informe de la Policía sobre la entrada masiva a Ceuta: "El Gobierno no ha ocultado ninguna información"

Los detalles El ministro Bolaños ha sido el encargado de dar voz de forma pública a la posición del Gobierno después de que un informe policial en poder de la Audiencia Nacional haya tumbado el discurso del Ejecutivo sobre la no participación de Marruecos en la entrada masiva de migrantes a Ceuta.

El ministro Félix Bolaños ha pedido "máxima cautela" respecto al informe policial que sugiere la implicación de Marruecos en la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta a finales de julio, negando que el Gobierno haya ocultado información. Bolaños afirmó que se enteraron del informe a través de una noticia y están analizando los detalles. Subrayó la importancia de conocer lo ocurrido y pidió no adelantar conclusiones hasta estudiar el informe a fondo. Fuentes de Moncloa comparten esta prudencia y destacan la necesidad de información completa. Desde Sumar, se ha mostrado escepticismo y se ha subrayado la posible responsabilidad de Marruecos, considerando que España debería actuar con contundencia si se confirma el informe.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha pedido "máxima cautela" sobre el informe de la Policía Nacional que situaría a Marruecos detrás de la entrada de miles de inmigrantes en Ceuta a finales de julio y ha negado que el Gobierno haya escondido información sobre esa supuesta implicación.

"En absoluto. El Gobierno de España está actuando y está informando a la ciudadanía con la información que tiene a su alcance, con la información que conoce. Y, por supuesto, el Gobierno tiene que trabajar con información fiable, objetiva, acreditada, que conozcamos y que, por tanto, podamos analizar con absoluto detalle", ha indicado el ministro este miércoles a preguntas de los periodistas.

Bolaños ha manifestado que se enteraron anoche del contenido del informe policial por una noticia publicada por 'El Español' y, desde entonces, están "analizando" esa información.

"Es el momento de la cautela, de analizar en profundidad ese informe y de conocer todos los detalles que se mencionan. Por tanto, hasta que no conozcamos y no estudiemos en detalle y en profundidad ese informe, pido máxima cautela", ha defendido.

Y ha señalado que en el Gobierno son "los primeros interesados en conocer qué sucedió aquellos días 30 y 31 de julio en la ciudad autónoma de Ceuta y en nuestra frontera terrestre". Y en que "las Fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado avancen en la investigación y nos permitan conocer con exactitud todo lo que ocurrió", ha dicho.

"No queramos adelantar acontecimientos. Vamos a analizar en profundidad y en detalle ese informe y una vez que lo hayamos analizado, pues podremos dar respuesta", ha incidido.

En cuanto a si el Ejecutivo depurará responsabilidades dentro de la Policía o pedirá explicaciones a Marruecos, incluso convocando de urgencia a su embajadora, como reclama Sumar, Bolaños ha vuelto a pedir prudencia, a la espera de conocer también la respuesta del director general de la Policía (Francisco Pardo) a la carta remitida por el ministro Marlaska.

En privado, fuentes de Moncloa mantienen la misma línea argumental. Se muestran prudentes y aseguran que "nadie está más interesado" que ellos en conocer la verdad. Pero reconocen el desconcierto por no haber tenido los datos de ese informe. "Si la Policia tenía esos datos tenía que haberlos compartido. Estamos ante una cuestion de seguridad nacional", añaden.

Según ha podido saber laSexta, tras la carta en la que el ministro de Interior exige al director de la Policían Nacional información, Francisco Pardo ha convocado a una reunión al jefe policial responsable del informe.

La información adelantada por 'El Español' deja en evidencia al Gobierno. El propio presidente Sánchez negó el lunes que hubiera indicios de la participación de Marruecos en la entrada de más de 80.000 migrantes a Ceuta. Ahora surge la duda de si el Ejecutivo tenía información y la ocultó o si, como afirman desde Moncloa, no sabían nada y se han enterado por los medios.

Desde Sumar mostraron desde un primer momento su escepticismo sobre que la no participación de Marruecos. Hoy, el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, se ha mostrado este miércoles "prudente" ante el informe policial que apunta a que agentes marroquíes guiaron la entrada masiva de migrantes a Ceuta, si bien ha considerado que es "evidente" que Rabat ha tenido "algún tipo de responsabilidad", por acción u omisión.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha ido un paso más lejos insistiendo en que "es indudable" que hay una responsabilidad, por acción u omisión, de Marruecos en la crisis migratoria en la ciudad autónoma. Según la ministra y líder de Mas Madrid, de confirmarse el informe policial España debería tener un "papel contundente" y el ministro del Interior tendrá que pedir explicaciones.