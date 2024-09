La vicepresidenta ejecutiva venezolana, Delcy Rodríguez, ha reiterado este domingo que Venezuela ha mantenido "amplias conversaciones" con España para la salida del país caribeño del abandonado de la mayor coalición antichavista, Edmundo González Urrutia,mientras el Gobierno español niega "negociación política" con "contrapartida" alguna entre ambos países. Las declaraciones de Rodríguez alimentan las críticas de la derecha al Gobierno de Pedro Sánchez, asegurando que "le quita un problema a la dictadura".

"La falsaria no es buena consejera. Amplias conversaciones y contactos tuvieron lugar para operativizar la partida del opositor González Urrutia del país con las plenas garantías que ofrece un salvoconducto, producto del acuerdo entre ambos Gobiernos", ha afirmado Rodríguez en su canal de Telegram. "Es un hecho comunicacional el aterrizaje de una aeronave de la Fuerza Área española con autorización de las autoridades aeronáuticas de Venezuela", ha añadido Rodríguez.

La funcionaria ha respondido así a unas declaraciones del ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, a TVE, que no ha negado que hayan existido conversaciones sobre el tema, pero sí rechazó la existencia de negociaciones con contrapartidas, y ha insistido en que el asilo y traslado a Madrid fue solicitada personalmente por el propio Edmundo González, a lo que el Gobierno español respondió positivamente.

En otra entrevista en El País, Albares ha insistido en que "no hay ningún tipo de contrapartida, no ha habido ningún tipo de negociación política entre gobiernos". "España no ha variado ni cambiará su posición en relación al resultado electoral de no reconocerlo (en referencia a Nicolás Maduro) sin las actas", ha argumentado.

Alimenta críticas del PP

El PP considera que el asilo que el Gobierno concede al venezolano "no es hacerle un favor a la democracia, sino quitarle un problema a la dictadura" del presidente Nicolás Maduro. El vicesecretario de Institucional del Partido Popular (PP), Esteban González Pons, se ha referido así en la red X a la concesión del asilo, pedido por González Urrutia.

El dirigente del PP critica al presidente del Gobierno y al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero: "Sánchez y los oficios corruptos de ZP (Rodríguez Zapatero) deberían ser parcos en autoalabanzas", escribió

Edmundo González ha llegado este domingo a Madrid tras salir de Caracas en un avión de las Fuerzas Aéreas españolas. El opositor, antes, había pasado más de un mes amparado en dependencias diplomáticas de Países Bajos. El 5 de septiembre salió hacia sede diplomática española y ya el sábado partió del país.

Estados Unidos, por su parte, ha asegurado este domingo que el exilio del excandidato presidencial venezolano es resultado de las "medidas antidemocráticas" del presidente del país, Nicolás Maduro. "Edmundo González Urrutia sigue siendo una voz indiscutible en favor de la paz y el cambio democrático en Venezuela. Su mensaje de restauración democrática en Venezuela ha inspirado las esperanzas y aspiraciones del pueblo venezolano y se ha traducido en un poderoso llamamiento al cambio en las elecciones presidenciales del 28 de julio", ha señalado el Departamento de Estado de EEUU.

Así, ha destacado en un comunicado que "su salida de Venezuela es el resultado directo de las medidas antidemocráticas que Nicolás Maduro ha desatado contra el pueblo venezolano, incluso contra González Urrutia y otros líderes de la oposición, desde las elecciones".