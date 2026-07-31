Óscar López pide la "dimisión inmediata" de Ayuso por la polémica del ático de lujo y anuncia que el PSOE llevará el caso a los tribunales

Los detalles El líder del PSOE de Madrid ha definido como "inverosímiles, absurdas y ridículas" las explicaciones de la presidenta madrileña y ha asegurado que "es una vergüenza que algo así suceda en un sitio donde el principal problema es la vivienda".

Óscar López, ministro para la Transformación Digital y líder del PSOE en Madrid, ha exigido la dimisión de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, por la compra de un ático de lujo en Chamberí, destinado supuestamente a uso oficial. López, en una entrevista en 'Hora 25' de la Cadena SER, calificó la situación de "vergonzosa", especialmente en una región con problemas de vivienda. La Comunidad de Madrid anunció la venta del inmueble, lo que López interpretó como un reconocimiento de la "mentira". Además, el PSOE considera que podría haberse cometido un delito y solicitará información al respecto. Mar Espinar, portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, ha pedido visitar el ático para evaluar la situación.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha exigido la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por la compra del ático de lujo en Chamberí, un inmueble al que desde la administración autonómica atribuyeron un uso oficial como oficina ante las reuniones de la sede de la Presidencia en la Puerta del Sol.

"Ya es demasiado tarde para dar explicaciones, la única respuesta que cabe de la señora Ayuso es la dimisión inmediata", ha afirmado López en una entrevista en el programa 'Hora 25' de la Cadena SER este jueves. El ministro, que a su vez es líder del PSOE de Madrid, ha hecho énfasis en que "es una vergüenza que algo así suceda en un sitio como Madrid, donde el principal problema es la vivienda".

López también ha afirmado que la venta del inmueble, anunciada este jueves por la Comunidad de Madrid, demuestra que Ayuso ha tenido que recular al descubrirse que la justificación era "una mentira": "Que la señora Ayuso haya hecho lo que ha hecho, mentir mucho para encubrir una realidad que era insostenible, por eso venden el piso, pero todos sabíamos lo que estaba pasando". "¿Cuántas mentiras en fila india para encubrir que la señora Ayuso y su pareja habían puesto a la venta su piso y habían decidido ir a uno nuevo y más grande?", ha cuestionado Óscar López.

Además, ha definido como "inverosímiles, absurdas y ridículas" las explicaciones de Ayuso al respecto: "La hemos escuchado decir que iba a ser una oficina temporal, todo mentira, cuando ha visto que era imposible responder a las preguntas, que era imposible justificar un expediente de compra. La verdad es que la señora Ayuso y su pareja han decidido vender su piso y que todos los madrileños le compraran otro".

En consecuencia, Óscar López ha anunciado que "por supuesto" que el PSOE considera que se podría haber incurrido en un delito con la compra de este ático de lujo, por lo que van a pedir "toda la información": "Vamos a ir a donde haga falta, a la Justicia, al Tribunal de Cuentas, a todos los órganos administrativos".

El PSOE pide visitar el ático

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, ha pedido al consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, una cita para visitar el ático comprado por el Ejecutivo en Chamberí. Lo ha hecho en un escrito en la que pide día y hora para visitar el inmueble de 480 metros cuadrados adquirido por Planifica Madrid en el Paseo del General Martínez Campos.

Desde el PSOE y Más Madrid se ha insistido en que se conozca el expediente de compra de este inmueble y han criticado a la Comunidad de Madrid la falta de transparencia.

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